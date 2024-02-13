Когда РФ начнет войну с Западом — данные разведки Эстонии

Россия действительно проводит подготовку к военной конфронтации с Западом, которая может начаться в течение следующего десятилетия. Такой информацией поделилась служба внешней разведки Эстонии.
Война РФ с Западом. Когда она может начаться
С заявлением по этому поводу выступил глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин.
По его словам, этот прогноз основан на планах страны-агрессорки удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также Эстонией, Литвой и Латвией.
По его убеждению, военное нападение со стороны России "маловероятно" в ближайшие несколько лет.
Что важно понимать, главной причиной остается то, что Кремль вынужден держать войска в Украине, поэтому у него пока нет достаточно возможностей для переброски солдат на границы стран НАТО.
Как разведка Эстонии комментирует ход российско-украинской войны
Как отмечает Каупо Росин, он сомневается в том, что армии РФ удастся совершить существенный прорыв на украинском фронте до президентских выборов в стране-агрессорке
Он отмечает, что для реализации этой цели врагу потребуется гораздо большее количество личного состава.
Что важно понимать, многие европейские страны НАТО в последние недели также предупреждали о риске начала войны с РФ.
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