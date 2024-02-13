Когда РФ начнет войну с Западом — данные разведки Эстонии

Россия действительно проводит подготовку к военной конфронтации с Западом, которая может начаться в течение следующего десятилетия. Такой информацией поделилась служба внешней разведки Эстонии.

Война РФ с Западом. Когда она может начаться

С заявлением по этому поводу выступил глава эстонской разведывательной службы Каупо Росин.

По его словам, этот прогноз основан на планах страны-агрессорки удвоить количество войск, размещенных вдоль границы с Финляндией, а также Эстонией, Литвой и Латвией.

Россия избрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того. Каупо Росин Глава разведки Эстонии

По его убеждению, военное нападение со стороны России "маловероятно" в ближайшие несколько лет.

Что важно понимать, главной причиной остается то, что Кремль вынужден держать войска в Украине, поэтому у него пока нет достаточно возможностей для переброски солдат на границы стран НАТО.

Как разведка Эстонии комментирует ход российско-украинской войны

Как отмечает Каупо Росин, он сомневается в том, что армии РФ удастся совершить существенный прорыв на украинском фронте до президентских выборов в стране-агрессорке

Он отмечает, что для реализации этой цели врагу потребуется гораздо большее количество личного состава.

Способность России обеспечить свои войска боеприпасами продолжает преобладать над возможностями Украины, и если западная поддержка не будет сохранена или увеличена, Украина вряд ли сможет изменить ситуацию на поле боя, - подчеркнул глава эстонской разведывательной службы. Поделиться

Что важно понимать, многие европейские страны НАТО в последние недели также предупреждали о риске начала войны с РФ.