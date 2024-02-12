The Times узнало о тайных переговорах НАТО о возможном "конце Европы"

Согласно данным издания The Times, в НАТО "с ужасом" обсуждают вероятное возвращение Дональда Трампа в Белый дом, что может стать "концом Европы".

НАТО пугает то, что Трамп снова может стать президентом США

Как удалось узнать журналистам, несколько недель назад влиятельные европейские политики, дипломаты и представители НАТО провели тайную встречу.

Главой темой переговоров были последние скандальные заявления одиозного экс-президента США Дональда Трампа по поводу будущего НАТО.

The Times отмечает, что учитывая последние события в Украине и США, настроение за столом было довольно мрачным.

Один высокопоставленный министр ошеломил гостей вопросом: "Это наступает конец Европы?"

По словам журналистов, вопрос министра был итогом последних скандальных заявлений Дональда Трампа, в том числе о том, что США не встанут на защиту своих европейских союзников по НАТО.

Как известно, Трамп утверждал, что "будет поощрять" Россию атаковать членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на собственную оборону.

НАТО не сможет сдерживать РФ без помощи США

Журналисты обращают внимание на то, что ключевым пунктом НАТО является статья 5 о взаимной обороне.

Что важно понимать, без железной гарантии этого обещания со стороны Вашингтона Европа не сможет остановить вероятное российское вторжение.

Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность США. Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Отдельные члены НАТО настаивают на том, чтобы воспринимать беззаботное игнорирование Трампом 75 лет американской дипломатии серьезно, но не буквально: как ужасно неловкий, но необходимый тревожный звонок.