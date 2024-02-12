The Times дізналося про таємні перемовини НАТО щодо можливого "кінця Європи"

Згідно з даними видання The Times, у НАТО “з жахом” обговорюють ймовірне повернення Дональда Трампа у Білий дім, що може стати “кінцем Європи”.

НАТО лякає те, що Трамп знову може стати президентом США

Як вдалося дізнатися журналістам, кілька тижнів тому впливові європейські політики, дипломати, а також представники НАТО провели таємну зустріч.

Головою темою переговорів були останні скандальні заяви одіозного експрезидента США Дональда Трампа щодо майбутнього НАТО.

The Times зазначає, що враховуючи останні події в Україні та США, настрій за столом був доволі похмурим.

Один високопоставлений міністр приголомшив гостей запитанням: "Це так настає кінець Європи?"

За словами журналістів, питання міністра було підсумком останніх скандальних заяв Дональда Трампа, зокрема про те, що США не стануть на захист своїх єропейських союзників по НАТО.

Як відомо, Трамп стверджував, що "заохочуватиме" Росію атакувати членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на власну оборону.

НАТО не зможе стримувати РФ без допомоги США

Журналісти звертають увагу на те, що ключовим пунктом НАТО є стаття 5 про взаємну оборону.

Що важливо розуміти, без залізної гарантії цієї обіцянки з боку Вашингтона Європа не зможе стримати ймовірне російське вторгнення.

Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Окремі члени НАТО наполягають на тому, щоб сприймати безтурботне ігнорування Трампом 75 років американської дипломатії серйозно, але не буквально: як жахливо незграбний, але необхідний тривожний дзвінок.