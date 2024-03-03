Як НАТО запобігти нападу РФ на інші країни — пояснення експертів
Категорія
Світ
Дата публікації

Як НАТО запобігти нападу РФ на інші країни — пояснення експертів

Кораблі НАТО
Джерело:  Business Insider

На переконання британських аналітиків, у НАТО є щонайменше кілька способів для запобігання загрозі нападу Росії на інші країни. 

Як НАТО може протистояти загрозі агресії РФ

У матеріалі видання зазначається, що військово-морська потужність країн НАТО набагато перевищує російську, однак це не допоможе у разі вторгнення окупаційної армії РФ до країн Балтії чи Польщі.

Однак, на думку експертів, НАТО може використати військово-морські сили для психологічного тиску на Росію.

Зокрема, британські аналітики зазначають, що військово-морська потужність країн НАТО може бути використана із метою змусити Кремль спрямувати власні сили на захист величезних берегових ліній, що унеможливить плани з нападу.

Змусивши Росію взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення власної оборони в морській сфері, вона відверне найважливіші російські ресурси на завдання, які Альянс вважає менш загрозливими, - підкреслюють аналітики Сідхарт Каушал і Рене Баллетта.

Аналітики підкреслюють, що на відміну від континентальної Росії, США та Велика Британія використовували військово-морські сили для встановлення контролю над новими територіями та забезпечення воєн поза межами власної території.

Як НАТО може використати проти РФ перевагу у морі

Однак Росія із 24 тис миль берегової лінії на території Євразії залишається історично уразливою у морі

Хоча російський флот один з найбільших у світі, він існує в основному для захисту батьківщини, підтримки армії та забезпечення стратегічної вогневої потужності, наприклад, з атомних ракетних підводних човнів, - підкреслюється у матеріалі.

Зазначається, що велика кількість крилатих ракет від початку розв’язаної Кремлем злочинної війни була випущена по Україні з кораблів Чорноморського флоту.

Однак російський військово-морський флот не має серед ключових завдань контролювання тих чи інших морських територій.

Метою російської морської могутності є не військово-морська боротьба як така, а забезпечення безпечної та ефективної конкуренції та участі російської держави в конфліктах, - підкреслюється у публікації.

У Кримській війні 1854 року Росія зазнала поразки від британського і французького десанту, який захопив Севастополь. У 2024 році кораблі НАТО можуть запустити керовані ракети великої дальності в серці Росії.

Аналітики зазначають, що наразі існує кілька способів для НАТО вселяти страх в РФ.

Зокрема, західні країни мають змогу проводити масштабні навчання та перекидати атомні підводні човни до кордонів із РФ.

Західні союзники також можуть вкладатись у виробництво БпЛА, гіперзвукових ракет та навіть модернізувати корабельні зенітні ракети, серед іншого, SM-2 і SM-6 у якості зброї наземного нападу.

У міру того, як Росія відновлює свої збройні сили, щоб заповнити величезні втрати, яких зазнала під час війни в Україні, Кремль може відчути себе змушеним спрямувати ресурси на військово-морські, а не сухопутні сили.

Тією мірою, якою Північноатлантичний альянс може розширити зону, в якій Росія повинна домогтися заперечення моря, щоб захистити себе від ударів дальнього радіусу дії, він може визначити контури регенерації російських сил. Цього можна домогтися двома способами: розширивши можливості дальніх ударів по суші і діючи за новими векторами, які Росії історично не доводилося захищати, - пояснюють аналітики.

При цьому вони зазначають, що Росії буде дуже важко посилити власні військово-морські сили.

Хоча Росія може домогтися заперечення моря і певного контролю над морем у прибережних морях, заперечення свободи дій на відстані до 1 тис кілометрів і далі буде складним і дорогим для країни, яка також повинна відновлювати свої сили на суші, - зазначається у публікацїі.

Аналітики також попереджають, що на озброєнні злочинної російської армії є велика кількість протикорабельних ракет морського і сухопутного базування.

Однак Росія не має повноцінних можливостей у сфері морської розвідки спостереження і рекогносцировки для виявлення віддалених морських цілей і наведення на них ракет.

Кораблі - особливо ті, які призначені для дій у відкритому морі, а не в прибережних районах, - також вартісні в будівництві та обслуговуванні в той час, коли російська армія і Повітряно-космічні сили відчайдушно потребують кваліфікованих кадрів.

Російські верфі вже перевантажені, а нові кораблі можуть потребувати імпортних компонентів, які блокуються західними санкціями.

При цьому Західні партнери також відчувають на собі обмеження.

Деякі члени НАТО, які межують з Росією, такі як Фінляндія і Норвегія, можуть нервувати через те, що змушують нервувати Росію

Той факт, що Росія історично побоюється нападу Заходу - але ж вона володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом. Розпалюючи страх Кремля перед крилатими ракетами, що несуться з моря, виникає ризик викликати ядерну ескалацію.

Проте такий підхід дає змогу використовувати морську перевагу НАТО. Якби у Кремля був вибір, він, імовірно, вважав би за краще витратити ресурси на купівлю танків для війни в Україні, а не військових кораблів для охорони Балтики. НАТО може зробити цей вибір ще більш важким.

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