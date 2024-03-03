По убеждению британских аналитиков, у НАТО есть по меньшей мере несколько способов предотвратить угрозу нападения России на другие страны.

Как НАТО может противостоять угрозе агрессии РФ

В материале издания отмечается, что военно-морская мощь стран НАТО намного превышает российскую, однако это не поможет в случае вторжения оккупационной армии РФ в страны Балтии или Польши.

Однако, по мнению экспертов, НАТО может использовать военно-морские силы для психологического давления на Россию.

В частности, британские аналитики отмечают, что военно-морская мощь стран НАТО может быть использована с целью заставить Кремль направить собственные силы в защиту огромных береговых линий, что исключит возможность планов по нападению.

Вынудив Россию взять на себя обязательства по обеспечению собственной обороны в морской сфере, она отвлечет важнейшие российские ресурсы на задачи, которые Альянс считает менее угрожающими, - подчеркивают аналитики Сидхард Каушал и Рене Баллетта. Поделиться

Аналитики подчеркивают, что в отличие от континентальной России США и Великобритания использовали военно-морские силы для установления контроля над новыми территориями и обеспечения войн за пределами собственной территории.

Как НАТО может использовать против РФ преимущество в море

Однако Россия с 24 тыс. миль береговой линии на территории Евразии остается исторически уязвимой в море.

Хотя российский флот один из самых больших в мире, он существует в основном для защиты родины, поддержки армии и обеспечения стратегической огневой мощи, например, из атомных ракетных подлодок, - подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что большое количество крылатых ракет с начала развязанной Кремлем преступной войны было выпущено по Украине с кораблей Черноморского флота.

Однако российский военно-морской флот не имеет среди ключевых задач контроля тех или иных морских территорий.

Целью российского морского могущества является не военно-морская борьба сама по себе, а обеспечение безопасной и эффективной конкуренции и участия российского государства в конфликтах, - подчеркивается в публикации. Поделиться

В Крымской войне 1854 года Россия потерпела поражение от британского и французского десанта, захватившего Севастополь. В 2024 году корабли НАТО могут запустить управляемые ракеты большой дальности в России.

Аналитики отмечают, что существует несколько способов для НАТО внушать страх в РФ.

В частности, западные страны могут проводить масштабные учения и перебрасывать атомные подлодки к границам с РФ.

Западные союзники также могут вкладываться в производство БПЛА, гиперзвуковых ракет и даже модернизировать корабельные зенитные ракеты, в том числе SM-2 и SM-6 в качестве оружия наземного нападения.

По мере того, как Россия восстанавливает свои вооруженные силы, чтобы восполнить огромные потери, понесенные во время войны в Украине, Кремль может почувствовать себя вынужденным направить ресурсы на военно-морские, а не сухопутные силы.

В той мере, в какой Североатлантический альянс может расширить зону, в которой Россия должна добиться отрицания моря, чтобы защитить себя от ударов дальнего радиуса действия, он может определить контуры регенерации российских сил. Этого можно добиться двумя способами: расширив возможности дальних ударов по суше и действуя по новым векторам, которые России исторически не приходилось защищать, – объясняют аналитики. Поделиться

При этом они отмечают, что России будет очень тяжело усилить свои военно-морские силы.

Хотя Россия может добиться отрицания моря и определенного контроля над морем в прибрежных морях, отрицание свободы действий на расстоянии до 1 тыс километров и дальше будет сложным и дорогим для страны, которая также должна восстанавливать свои силы на суше, - отмечается в публикации. Поделиться

Аналитики также предупреждают, что на вооружении преступной российской армии имеется большое количество противокорабельных ракет морского и сухопутного базирования.

Однако у России нет полноценных возможностей в области морской разведки наблюдения и рекогносцировки для выявления отдаленных морских целей и наведения на них ракет.

Корабли – особенно те, которые предназначены для действий в открытом море, а не в прибрежных районах, – также стоимостны в строительстве и обслуживании в то время, когда российская армия и Воздушно-космические силы отчаянно нуждаются в квалифицированных кадрах.

Российские верфи уже перегружены, а новые корабли могут нуждаться в импортных компонентах, которые блокируются западными санкциями.

При этом Западные партнеры также ощущают ограничения.

Некоторые члены НАТО, граничащие с Россией, такие как Финляндия и Норвегия, могут нервничать из-за того, что заставляют нервничать Россию

Тот факт, что Россия исторически опасается нападения Запада - но она владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом. Разжигая страх Кремля перед несущиеся с моря крылатыми ракетами, возникает риск вызвать ядерную эскалацию.

Однако такой подход позволяет использовать морское превосходство НАТО. Будь у Кремля выбор, он, вероятно, предпочел бы потратить ресурсы на покупку танков для войны в Украине, а не военных кораблей для охраны Балтики. НАТО может сделать этот выбор еще более трудным.