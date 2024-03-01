«Украинцы – хорошие люди». Что скандирует толпа на похоронах Навального в Москве
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«Украинцы – хорошие люди». Что скандирует толпа на похоронах Навального в Москве

Навальный
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Источник:  online.ua

В Москве после похорон умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального тысячи людей продолжили стоять вокруг кладбища, скандируя различные лозунги. В частности, "Украинцы - хорошие люди" и "Верните солдат домой".

Что скандирует толпа на похоронах Навального в Москве

В пятницу, 1 марта, в Москве проходит прощание с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

На видео с похорон видна толпа россиян, скандирующих указанные лозунги.

В частности россияне скандировали " Украинцы хорошие люди " и требовали " Вернуть солдат домой ".

Ранее присутствовавшие на похоронах скандировали и украинское " Героям слава! "

Навального похоронили в Москве

Отдать дань памяти Алексею Навальному пришли тысячи человек. Очередь в храм, где происходило отпевание, растянулась на 2 км.

СМИ отмечают, что процессия в церкви проходила спешно и закончилась менее чем через полчаса.

Среди толпы, которая пришла отдать уважение Навальному, были послы США и Германии с другими западными дипломатами.

Вдовы Навального Юлии и его детей, по соображениям безопасности проживающих за пределами РФ, на церемонии не было. Впоследствии женщина опубликовала эмоциональный пост и видео в Instagram.

Кроме того, 1 марта в России не прошло без задержаний силовиками. После похорон Навального в Москве задержали несколько человек. Также произошли задержания на акциях памяти Навального в Новосибирске и Екатеринбурге.

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