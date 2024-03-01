«Українці — хороші люди». Що скандує натовп на похороні Навального у Москві

У Москві після похорону російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці, тисячі людей продовжили стояти навколо цвинтаря, скандуючи різні гасла. Зокрема, "Українці — хороші люди" та "Поверніть солдатів додому".

Що скандує натовп на похороні Навального у Москві

У п'ятницю, 1 березня, у Москві проходить прощання з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

На відео з похорон видно натовп росіян, який скандує зазначені гасла.

Зокрема росіяни скандували "Украинцы хорошие люди" і вимагали "Вернуть солдат домой".

Раніше присутні на похороні скандували й українське "Героям слава!"

Навального поховали у Москві

Віддати данину пам’яті Олексію Навальному прийшли тисячі людей. Черга до храму, де відбувалося відспівування, розтягнулася на 2 км.

ЗМІ зазначають, що процесія у церкві відбувалась поспіхом та закінчилася менш ніж за пів години.

Серед натовпу, який прийшов віддати шану Навальному, були посли США та Німеччини з іншими західними дипломатами.

Вдови Навального Юлії та його дітей, які з міркувань безпеки проживають за межами РФ, на церемонії не було. Згодом жінка опублікувала емоційний пост та відео в Instagram.