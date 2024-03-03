Латвия ответила Маску на упреки о целесообразности существования НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, отвечая на комментарий владельца компании Tesla Илона Маска о НАТО, заявил, что Альянс нужен, учитывая существование РФ и других врагов свободного мира.

Ринкевичс отреагировал на упреки Маска в отношении НАТО

Ринкевичс прокомментировал сообщение Маска о нецелесообразности существования НАТО в мире.

Об этом он написал в соцсети X.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2024

Уважаемый Илон Маск, причина создания НАТО, его существование — это Россия и другие враги свободного мира. Эдгарс Ринкевичс Президент Латвии

Так глава латвийского государства ответил на сообщение миллиардера, в котором тот заявил, что всегда удивлялся, почему НАТО продолжает деятельность, "хотя его смысл существования, Варшавский договор, распущен".

Россияне пользуются "Старлинками" на фронте в Украине

ГУР подтвердило увеличение использования систем спутниковой связи Starlink российскими захватчиками на фронте.

По данным разведки, радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа в интернет терминалы Starlink установили, например, в подразделениях 83-й десантно-штурмовой бригады ВС РФ, действующих в Донецкой области вблизи Клищиевки и Андреевки.

Позже Илон Маск заявил, что компания SpaceX не продала ни одного терминала Starlink России, а в разведке сообщили, что россияне закупают терминалы Starlink в арабских странах.