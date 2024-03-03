Латвія відповіла Маску на закиди про доцільність існування НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відповідаючи на коментар власника компанії Tesla Ілона Маска про НАТО, заявив, що Альянс потрібен з огляду на існування РФ та інших ворогів вільного світу.
Рінкевичс відреагував на закиди Маска щодо НАТО
Рінкевичс прокоментував допис Маска про недоцільність існування НАТО у теперішньому світі.
Про це він написав у соцмережі X.
Так очільник латвійської держави відповів на допис мільярдера, у якому той заявив, що завжди дивувався, чому НАТО продовжує діяльність, "хоча його сенс існування, Варшавський договір, розпущено".
Росіяни користуються “Старлінками” на фронті в Україні
ГУР підтвердило збільшення використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими загарбниками на фронті.
За даними розвідки, радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.
Пізніше Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не продала жодного термінала Starlink Росії, а в розвідці повідомили, що росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах.
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