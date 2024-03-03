Латвія відповіла Маску на закиди про доцільність існування НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Латвія відповіла Маску на закиди про доцільність існування НАТО

Edgars Rinkevics
НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відповідаючи на коментар власника компанії Tesla Ілона Маска про НАТО, заявив, що Альянс потрібен з огляду на існування РФ та інших ворогів вільного світу.

Рінкевичс відреагував на закиди Маска щодо НАТО

Рінкевичс прокоментував допис Маска про недоцільність існування НАТО у теперішньому світі.

Про це він написав у соцмережі X.

Шановний Ілоне Маск, причина створення НАТО, його існування — це Росія та інші вороги вільного світу.

Едгарс Рінкевичс

Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії

Так очільник латвійської держави відповів на допис мільярдера, у якому той заявив, що завжди дивувався, чому НАТО продовжує діяльність, "хоча його сенс існування, Варшавський договір, розпущено".

Росіяни користуються “Старлінками” на фронті в Україні

ГУР підтвердило збільшення використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими загарбниками на фронті.

За даними розвідки, радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Пізніше Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не продала жодного термінала Starlink Росії, а в розвідці повідомили, що росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах.

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