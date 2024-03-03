Латвія відповіла Маску на закиди про доцільність існування НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, відповідаючи на коментар власника компанії Tesla Ілона Маска про НАТО, заявив, що Альянс потрібен з огляду на існування РФ та інших ворогів вільного світу.

Рінкевичс відреагував на закиди Маска щодо НАТО

Рінкевичс прокоментував допис Маска про недоцільність існування НАТО у теперішньому світі.

Про це він написав у соцмережі X.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2024

Шановний Ілоне Маск, причина створення НАТО, його існування — це Росія та інші вороги вільного світу. Едгарс Рінкевичс Президент Латвії

Так очільник латвійської держави відповів на допис мільярдера, у якому той заявив, що завжди дивувався, чому НАТО продовжує діяльність, "хоча його сенс існування, Варшавський договір, розпущено".

Росіяни користуються “Старлінками” на фронті в Україні

ГУР підтвердило збільшення використання систем супутникового зв’язку Starlink російськими загарбниками на фронті.

За даними розвідки, радіоперехоплення розмови загарбників свідчить, що для налагодження доступу до інтернету термінали Starlink встановили, наприклад, у підрозділах 83-ї десантно-штурмової бригади ЗС РФ, які діють у Донецькій області поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Пізніше Ілон Маск заявив, що компанія SpaceX не продала жодного термінала Starlink Росії, а в розвідці повідомили, що росіяни закуповують термінали Starlink в арабських країнах.