Ілон Маск позивається до розробників ChatGPT

Відомий мільярдер та бізнесмен Ілон Маск подав до суду на OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана через нібито “порушення” засновницької угоди, а також те, що компанія, мовляв, почала ставити прибуток вище за користь для людства.

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Американський підприємець скаржиться на те, що тісні зв'язки OpenAI з корпорацією Microsoft підірвали її первинну місію — створювати загальнодоступні технології для людей у різних куточках світу.

OpenAI Inc. перетворилася на закриту дочірню компанію фактично найбільшої технологічної компанії світу — Microsoft, — мовиться в позові Ілона Маска. Поширити

Окрім того, він жорстко розкритикував зміни в керівництві OpenAI, які були ухвалені ще в 2023 році.

Як відомо, саме тоді Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора, а потім швидко поновили на посаді за підтримки Microsoft.

Американський мільярдер запевняє, що Альтман, президент OpenAI Грег Брокман і Microsoft співпрацювали, щоб усунути більшість членів ради директорів стартапу, які відповідали за дотримання його первинної місії — розробку технологій на благо людства. Поширити

Альтман потрапив під шквал критики Ілона Маска

Американський бізнесмен звертає увагу на те, що Сем Альтман власноруч обрав членів нової ради директорів, а їй нібито бракує технічних знань або суттєвого досвіду в управлінні ШІ, на відміну від попередньої ради.

До складу нової ради директорів увійшли особи з більшим досвідом роботи в комерційних підприємствах або політиці, ніж в етиці та управлінні ШІ. Вони також, за повідомленнями, були великими шанувальниками Альтмана, — сказано у позові.

Ілон Маск скаржиться на те, що в результаті цієї реструктуризації OpenAI Inc. нібито знехтувала своєю неприбутковою місією розробки ШІ на благо всього людства, тим самим передавши її великій комерційній корпорації.