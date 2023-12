ChatGPT, Оппенгеймер та крикет. Вікіпедія назвала 25 найпопулярніших сторінок за 2023 рік

Найпопулярніші сторінки у Вікіпедії

Посилаючись на дані Вікіпедії, CNN пише, що у 2023 році користувачі переглянули понад 84 мільярди сторінок.

Сторінка про віртуального чат-бота OpenAI ChatGPT стала найпопулярнішою сторінкою у Вікіпедії цього року, зібравши понад 49,4 мільйона переглядів.

До ChatGPT в іншій п’ятірці лідерів приєдналися біографічні публікації про людей, які померли у 2023 році, Чемпіонат світу з крикету 2023 року, Прем’єр-ліга Індії з крикету і фільм «Оппенгеймер».

Сторінку про фільм “Оппенгеймер” переглянули понад 28 мільйонів разів, а сторінку про реального фізика Дж. Роберта Оппенгеймера — 25,6 мільйонів.

Крім того, у список потрапили впливові фігури в спорті, розвагах і бізнесі. Сред них Тейлор Свіфт, Ілон Маск і Ліонель Мессі.

Сторінку про російське вторгнення в Україну переглянули близько 12,8 мільйонів разів.

Список найпопулярніших сторінок на Вікіпедії

1. ChatGPT, 49 490 406 переглядів

2. Померлі у 2023 році, 42 666 860

3. Чемпіонат світу з крикету 2023, 38 171 653

4. Індійська прем'єр-ліга, 32 012 810

5. Оппенгеймер (фільм), 28 348 248

6. Чемпіонат світу з крикету, 25 961 417

7. Дж. Роберт Оппенгеймер, 25 672 469

8. Jawan (фільм), 21 791 126

9. 2023 Індійська прем'єр-ліга, 20 694 974

10. Pathaan (фільм), 19 932 509

11. The Last of Us (серіал), 19 791 789

12. Тейлор Свіфт, 19 418 385

13. Барбі (фільм), 18 051 077

14. Кріштіану Роналду, 17 492 537

15. Ліонель Мессі, 16 623 630

16. Прем'єр-ліга, 16 604 669

17. Метью Перрі, 16 454 666

18. США, 16 240 461

19. Ілон Маск, 14 370 395

20 . Аватар: шлях води , 14,303,116

21. Індія, 13 850 178

22. Ліза Марі Преслі, 13 764 007

23 .Вартові Галактики Том. 3 , 13 392 917

24. Російське вторгнення в Україну, 12 798 866

25. Ендрю Тейт, 12 728 616