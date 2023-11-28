Словник Merriam Webster назвав головне слово 2023 року

"Автентичний" (authentic) стало головним словом 2023 року за версією укладачів американського словника Merriam Webster.

Словник Merriam Webster оголосив своє фінальне рішення

Команда Merriam Webster звертає увагу на те, що протягом поточного року кількість пошукових запитів слова "автентичний" стрімко зросла на тлі постійних розмов та дискусій про штучний інтелект, оскільки він "розмиває" межу між "справжнім" і "фальшивим".

Що важливо розуміти, "автентичний" має декілька значень:

нефальшивий та неімітований;

справжній, фактичний;

вірний власній особистості, духу чи характеру.

Окрім того, наголошується, що автентичність часто пов’язана з ідентичністю – національною чи особистою.

За словами команди Merriam Webster, автентичність – це те, до чого прагнуть бренди, впливові особи й знаменитості в соціальних мережах.

До прикладу, скандальний мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, який відомий своєю проросійською позицією, нещодавно заявив, що люди повинні бути більш "автентичними" в соціальних мережах.

Також ЗМІ часто цитували відому співачку Тейлор Свіфт, яка нещодавно розмірковувала про пошук свого "автентичного голосу" та "автентичного я".

Які слова були популярними у 2023 році за версією Merriam Webster: