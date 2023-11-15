Кембриджський словник обрав головне слово 2023 року

Словом року стало "галюцинувати"

Укладачі словника зазначають, що обрали слово через підвищення інтересу до штучного інтелекту.

Протягом 2023 року до словника додавали нові визначення, наприклад large languale model (велика мовну модель — LLM), generative AI (генеративний штучний інтелект (або GenAI) і GPT.

Однак старі слова також отримали нові значення, серед них і hallucinate.

Традиційним поясненням цього слова є “відчуття чогось, чого не існує — через стан здоров'я або вживання наркотиків”.

Нове додаткове значення слова таке:

Коли штучний інтелект (= комп’ютерна система, яка має деякі властивості, якими володіє людський мозок, наприклад здатність створювати мову у спосіб, який здається людським) галюцинує, створює неправдиву інформацію і представляє її як факт. Поширити

Галюцинації ШІ, також відомі як конфабуляції, іноді здаються безглуздими. Але вони також можуть здаватися цілком правдоподібними – навіть будучи фактично неточними або остаточно нелогічними.

Галюцинації ШІ вже вплинули на реальний світ. Американська юридична фірма використовувала ChatGPT для юридичних досліджень, що призвело до цитування в суді фіктивних справ.

У власному рекламному відео Google для Bard інструмент ШІ зробив фактичну помилку щодо космічного телескопа Джеймса Вебба.