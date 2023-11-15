Кембриджский словарь выбрал главное слово 2023 года

Кембриджский словарь (Cambridge Dictionary) избрал словом 2023 года hallucinate, которое переводится как "галлюцинировать".
Словом года стало "галлюцинировать"
Составители словаря отмечают, что выбрали слово из-за повышения интереса к искусственному интеллекту.
В 2023 году в словарь добавляли новые определения, например large languale model (большая языковая модель — LLM), generative AI (генеративный искусственный интеллект (или GenAI) и GPT.
Однако старые слова также получили новые значения, в том числе hallucinate.
Традиционным объяснением этого слова является "ощущение чего-то, чего не существует - из-за состояния здоровья или употребления наркотиков".
Новое дополнительное значение слова таково:
Галлюцинации ИИ, также известные как конфабуляции, иногда кажутся бессмысленными. Но они также могут казаться вполне правдоподобными – даже фактически неточными или окончательно нелогичными.
Галлюцинации ИИ уже повлияли на реальный мир. Американская юридическая фирма использовала ChatGPT для юридических исследований, что привело к цитированию в суде фиктивных дел.
В собственном рекламном видео Google для Bard инструмент ИИ совершил фактическую ошибку в отношении космического телескопа Джеймса Уэбба.
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