Кембриджский словарь выбрал главное слово 2023 года

Словом года стало "галлюцинировать"

Составители словаря отмечают, что выбрали слово из-за повышения интереса к искусственному интеллекту.

В 2023 году в словарь добавляли новые определения, например large languale model (большая языковая модель — LLM), generative AI (генеративный искусственный интеллект (или GenAI) и GPT.

Однако старые слова также получили новые значения, в том числе hallucinate.

Традиционным объяснением этого слова является "ощущение чего-то, чего не существует - из-за состояния здоровья или употребления наркотиков".

Новое дополнительное значение слова таково:

Когда искусственный интеллект (= компьютерная система, обладающая некоторыми свойствами, которыми обладает человеческий мозг, например способность создавать язык, который кажется человеческим) галлюцинирует, создает ложную информацию и представляет ее как факт. Поделиться

Галлюцинации ИИ, также известные как конфабуляции, иногда кажутся бессмысленными. Но они также могут казаться вполне правдоподобными – даже фактически неточными или окончательно нелогичными.

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В собственном рекламном видео Google для Bard инструмент ИИ совершил фактическую ошибку в отношении космического телескопа Джеймса Уэбба.