Кембриджский словарь выбрал главное слово 2023 года
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Кембриджский словарь выбрал главное слово 2023 года

Мозг
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Источник:  Cambridge Dictionary

Кембриджский словарь (Cambridge Dictionary) избрал словом 2023 года hallucinate, которое переводится как "галлюцинировать".

Словом года стало "галлюцинировать"

Составители словаря отмечают, что выбрали слово из-за повышения интереса к искусственному интеллекту.

В 2023 году в словарь добавляли новые определения, например large languale model (большая языковая модель — LLM), generative AI (генеративный искусственный интеллект (или GenAI) и GPT.

Однако старые слова также получили новые значения, в том числе hallucinate.

Традиционным объяснением этого слова является "ощущение чего-то, чего не существует - из-за состояния здоровья или употребления наркотиков".

Новое дополнительное значение слова таково:

Когда искусственный интеллект (= компьютерная система, обладающая некоторыми свойствами, которыми обладает человеческий мозг, например способность создавать язык, который кажется человеческим) галлюцинирует, создает ложную информацию и представляет ее как факт.

Галлюцинации ИИ, также известные как конфабуляции, иногда кажутся бессмысленными. Но они также могут казаться вполне правдоподобными – даже фактически неточными или окончательно нелогичными.

Галлюцинации ИИ уже повлияли на реальный мир. Американская юридическая фирма использовала ChatGPT для юридических исследований, что привело к цитированию в суде фиктивных дел.

В собственном рекламном видео Google для Bard инструмент ИИ совершил фактическую ошибку в отношении космического телескопа Джеймса Уэбба.

Тот факт, что искусственный интеллект может галлюцинировать, напоминает нам, что людям все еще нужно использовать свои навыки критического мышления для использования этих инструментов. ИИ отлично умеет собирать огромные массивы данных, чтобы получить определенную информацию и консолидировать ее. Но чем оригинальнее вы просите их быть, тем больше вероятность, что они собьются с пути, - сказала Вендалин Николс, менеджер по публикациям Кембриджского словаря.

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