Британский словарь выбрал главное слово 2023 годА

"Искусственный интеллект" стало главным словом 2023 года по версии британского словаря Collins.
Почему именно ИИ?
Неожиданный выбор уже объяснил литературный редактор и писатель Дэвид Шариатмадари.
Он обратил внимание на то, что революционная языковая модель на основе искусственного интеллекта ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года и поразила мир своей способностью имитировать естественный человеческий язык.
По убеждению Шариатмадари, ИИ есть еще чем удивить людей в будущем.
Что важно понимать, словарь Collins определяет искусственный интеллект как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ".
10 главных слов года по версии Collins:
deinfluencing – ситуация, когда инфлюэнсеры предупреждают своих последователей, чтобы те избегали определенных коммерческих продуктов, образа жизни и т.п.;
bazball – стиль крикета, в котором бьющая сторона играет очень агрессивно.
nepo baby – человек, чья карьера продвинулась благодаря известным родителям;
canon event – событие, необходимое для формирования характера или личности;
debanking – лишение человека банковских средств;
greedflation – использование инфляции как повод к повышению цен с целью увеличения доходов;
semaglutide – препарат для контроля уровня сахара в крови, который используется для похудения благодаря угнетению аппетита;
ulez – зона сверхнизких выбросов, в которую разрешено заезжать только тому транспорту, который выбрасывает мало загрязняющих веществ.
Как уже упоминалось ранее, в прошлом году словом года стал "пермакризис" – длительный период нестабильности и опасности.
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