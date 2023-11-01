Британский словарь выбрал главное слово 2023 годА
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Культура
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Британский словарь выбрал главное слово 2023 годА

ИИ
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Источник:  online.ua

"Искусственный интеллект" стало главным словом 2023 года по версии британского словаря Collins.

Почему именно ИИ?

Неожиданный выбор уже объяснил литературный редактор и писатель Дэвид Шариатмадари.

Он обратил внимание на то, что революционная языковая модель на основе искусственного интеллекта ворвалась в общественное сознание в конце 2022 года и поразила мир своей способностью имитировать естественный человеческий язык.

По убеждению Шариатмадари, ИИ есть еще чем удивить людей в будущем.

Вам нужна копия для презентации завтра утром? Без проблем. Рецепт обеда с использованием только того, что осталось в кухонном шкафу? Готово. И хотя люди, разумеется, были очарованы, они тоже начали немного волноваться, – отмечает эксперт.

Что важно понимать, словарь Collins определяет искусственный интеллект как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ".

ШИ
Фото: unsplush.com

10 главных слов года по версии Collins:

  • deinfluencing – ситуация, когда инфлюэнсеры предупреждают своих последователей, чтобы те избегали определенных коммерческих продуктов, образа жизни и т.п.;

  • bazball – стиль крикета, в котором бьющая сторона играет очень агрессивно.

  • nepo baby – человек, чья карьера продвинулась благодаря известным родителям;

  • canon event – событие, необходимое для формирования характера или личности;

  • debanking – лишение человека банковских средств;

  • greedflation – использование инфляции как повод к повышению цен с целью увеличения доходов;

  • semaglutide – препарат для контроля уровня сахара в крови, который используется для похудения благодаря угнетению аппетита;

  • ulez – зона сверхнизких выбросов, в которую разрешено заезжать только тому транспорту, который выбрасывает мало загрязняющих веществ.

Как уже упоминалось ранее, в прошлом году словом года стал "пермакризис" – длительный период нестабильности и опасности.

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