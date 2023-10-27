В ООН создадут рекомендации по использованию искусственного интеллекта

Что в ООН говорят об искусственном интеллекте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сформировал группу экспертов для предоставления рекомендаций по использованию искусственного интеллекта.

Гутерриш называет искусственный интеллект технологией с "революционным потенциалом", но указывает, что он может угрожать демократии и правам человека.

В прошлом году мы стали свидетелями чрезвычайного прогресса в возможностях и использовании искусственного интеллекта благодаря чат-ботам, клонированию голоса, генераторам изображений, видеоприложениям и многому другому. Благодаря одному такому приложению я имел сюрреалистический опыт наблюдать за тем, как произношу речь безупречным китайским, несмотря на то, что я не говорю на китайском, и движения губ точно соответствовали тому, что я говорил. Это лишь один из примеров невероятных возможностей – и потенциальных опасностей – ИИ, – сказал Гутерреш. Поделиться

Генсек ООН отметил, что искусственный интеллект может способствовать чрезвычайному прогрессу человечества. В частности, ИИ могло бы расширить масштабы работы правительств, гражданского общества и ООН, от прогнозирования и разрешения кризисных ситуаций и до внедрения услуг здравоохранения и образования.

Гутерреш обратился в Консультативный орган, чтобы до конца года подготовить рекомендации по использованию ИИ, определить риски, которые он несет, а также возможности, которые создает эта технология.

Рекомендации Консультативного органа используют для подготовки к Саммиту будущего в сентябре следующего года, а именно для переговоров вокруг предложенного Глобального цифрового договора.

Первое заседание Органа пройдет 27 октября 2023 года.

В Instagram, Facebook и WhatsApp появится чатбот с ИИ

Meta AI – это новый помощник genAI, который будет охватывать разнообразные ресурсы компании, включая WhatsApp, Messenger, Instagram (и вскоре появится на смарт-очках Ray-Ban Meta и Quest 3).

Пользователь сможет взаимодействовать с ним с помощью подсказок на естественном языке.

К тому же компания также разрабатывает 28 «персонажей» чат-ботов, предназначенных для решения конкретных нишевых интересов, будь то конкретные виды спорта или средства массовой информации.