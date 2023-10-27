В ООН створять рекомендації щодо використання штучного інтелекту

Що в ООН говорять про штучний інтелект

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сформував групу експертів для надання рекомендацій щодо використання штучного інтелекту.

Гутерріш називає штучний інтелект технологією з "революційним потенціалом", але вказує, що він також може загрожувати демократії та правам людини.

Минулого року ми стали свідками надзвичайного прогресу в можливостях і використанні штучного інтелекту завдяки чат-ботам, клонуванню голосу, генераторам зображень, відеододаткам і багато чому іншому. Завдяки одному такому додатку я мав сюрреалістичний досвід спостерігати за тим, як виголошую промову бездоганною китайською, попри те, що я не розмовляю китайською, і рухи губ точно відповідали тому, що я говорив. Це лише один із прикладів неймовірних можливостей – і потенційних небезпек – ШІ, – сказав Гутерреш. Поширити

Генсек ООН зауважив, що нині штучний інтелект може сприяти надзвичайному прогресу людства. Зокрема ШІ міг би розширити масштаби роботи урядів, громадянського суспільства та ООН, від прогнозування та вирішення кризових ситуацій і до впровадження послуг охорони здоров’я та освіти.

Гутерреш звернувся до Консультативного органу, щоб до кінця року підготувати рекомендації щодо використання ШІ, визначити ризики, які він несе, а також можливості, які створює ця технологія.

Рекомендації Консультативного органу використають для підготовки до Саміту майбутнього у вересні наступного року, а саме для переговорів навколо запропонованого Глобального цифрового договору.

Перше засідання Органу відбудеться 27 жовтня 2023 року.

В Instagram, Facebook і WhatsApp з’явиться чатбот з ШІ

Meta AI — це новий помічник genAI, який охоплюватиме різноманітні ресурси компанії, включаючи WhatsApp, Messenger, Instagram (і незабаром з’явиться на смарт-окулярах Ray-Ban Meta та Quest 3).

Користувач зможе взаємодіяти з ним за допомогою підказок природною мовою.

До того, компанія також розробляє 28 «персонажів» чат-ботів, призначених для вирішення конкретних нішевих інтересів, чи то конкретні види спорту чи засоби масової інформації.