Про що люди найчастіше розмовляють зі штучним інтелектом — дослідження
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Про що люди найчастіше розмовляють зі штучним інтелектом — дослідження

Штучний інтелект
Джерело:  ONLINE.UA

Сьогодні нікого не здивуєш інформацією про те, що діалоги з чатботами не є конфіденційними. Цим вирішили скористатися вчені, щоб з'ясувати, про що найчастіше люди розмовляють з нейромережами.

Що люди найчастіше обговорюють зі штучним інтелектом

Зазначається, що авторами дослідження стали науковці з Каліфорнійського університету в Берклі (США), Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Карнегі-Меллона.

Вчені проаналізували масштабний набір даних із мільйона реальних діалогів.

Вони дійшли висновку, що до нейромереж звертаються люди з усього світу, оскільки спілкування з ШІ відбувалося 150 мовами.

Як вдалося з’ясувати, майже 50% розмов із чатботами була присвячена "службовим" темам, до прикладу, комп'ютерному програмуванню, роботі з текстами та навіть садівництво.

Окрім того, наголошується, що топтема у таких діалогах - усунення помилок програмного забезпечення та розв'язання задач.

Приблизно 10% таких діалогів зачіпають теми сексу й насильства. Наприклад, часто люди просили чатбота розповісти їм еротичні історії або брати участь у сексуальних рольових іграх.

З якою метою провели це дослідження

На переконання авторів дослідження, детальний аналіз реальних діалогів між штучним інтелектом та людьми стане в пригоді виробникам таких систем.

Насамперед це дасть їм можливість розробити більш ефективні засоби контролю, які унеможливлять небезпечне використання продуктів.

Нинішні версії чатботів усе ще можна назвати експериментальними. Хоча багато з них уже вийшли з етапу тестування й повноцінно працюють, а люди давно знайшли для себе всі можливі способи їхнього застосування, але технологія часто видає помилки, дезінформує, піддається маніпуляціям та обману, - пояснюють вчені.

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