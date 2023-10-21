Про що люди найчастіше розмовляють зі штучним інтелектом — дослідження

Сьогодні нікого не здивуєш інформацією про те, що діалоги з чатботами не є конфіденційними. Цим вирішили скористатися вчені, щоб з'ясувати, про що найчастіше люди розмовляють з нейромережами.
Що люди найчастіше обговорюють зі штучним інтелектом
Зазначається, що авторами дослідження стали науковці з Каліфорнійського університету в Берклі (США), Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Карнегі-Меллона.
Вчені проаналізували масштабний набір даних із мільйона реальних діалогів.
Вони дійшли висновку, що до нейромереж звертаються люди з усього світу, оскільки спілкування з ШІ відбувалося 150 мовами.
Як вдалося з’ясувати, майже 50% розмов із чатботами була присвячена "службовим" темам, до прикладу, комп'ютерному програмуванню, роботі з текстами та навіть садівництво.
Окрім того, наголошується, що топтема у таких діалогах - усунення помилок програмного забезпечення та розв'язання задач.
З якою метою провели це дослідження
На переконання авторів дослідження, детальний аналіз реальних діалогів між штучним інтелектом та людьми стане в пригоді виробникам таких систем.
Насамперед це дасть їм можливість розробити більш ефективні засоби контролю, які унеможливлять небезпечне використання продуктів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-