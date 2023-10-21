О чем люди чаще всего говорят с искусственным интеллектом — исследование
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Технологии
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О чем люди чаще всего говорят с искусственным интеллектом — исследование

искусственный интеллект
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Источник:  ONLINE.UA

Сегодня никого не удивишь информацией о том, что диалоги с чатами не конфиденциальны. Этим решили воспользоваться ученые, чтобы выяснить, о чем чаще всего люди разговаривают с нейросетями.

Что люди чаще всего обсуждают с искусственным интеллектом

Авторами исследования стали ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США), Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Карнеги-Меллона.

Ученые проанализировали масштабный набор данных из миллиона реальных диалогов.

Они пришли к выводу, что к нейросетям обращаются люди со всего мира, поскольку общение с ИИ происходило на 150 языках.

Как удалось выяснить, почти 50% разговоров с чатботами были посвящены "служебным" темам, к примеру, компьютерному программированию, работе с текстами и даже садоводству.

Кроме того, указано, что топтема в таких диалогах – устранение ошибок программного обеспечения и решение задач.

Приблизительно 10% таких диалогов затрагивают темы секса и насилия. Например, часто люди просили чат рассказать им эротические истории или участвовать в сексуальных ролевых играх.

С какой целью провели это исследование

По убеждению авторов исследования, детальный анализ реальных диалогов между искусственным интеллектом и людьми пригодится производителям таких систем.

Прежде всего, это позволит им разработать более эффективные средства контроля, которые делают невозможным опасное использование продуктов.

Нынешние версии чатов все еще можно назвать экспериментальными. Хотя многие уже вышли из этапа тестирования и полноценно работают, а люди давно нашли для себя все возможные способы их применения, но технология часто выдает ошибки, дезинформирует, подвергается манипуляциям и обману, - объясняют ученые.

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