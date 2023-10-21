О чем люди чаще всего говорят с искусственным интеллектом — исследование

Сегодня никого не удивишь информацией о том, что диалоги с чатами не конфиденциальны. Этим решили воспользоваться ученые, чтобы выяснить, о чем чаще всего люди разговаривают с нейросетями.

Что люди чаще всего обсуждают с искусственным интеллектом

Авторами исследования стали ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США), Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Карнеги-Меллона.

Ученые проанализировали масштабный набор данных из миллиона реальных диалогов.

Они пришли к выводу, что к нейросетям обращаются люди со всего мира, поскольку общение с ИИ происходило на 150 языках.

Как удалось выяснить, почти 50% разговоров с чатботами были посвящены "служебным" темам, к примеру, компьютерному программированию, работе с текстами и даже садоводству.

Кроме того, указано, что топтема в таких диалогах – устранение ошибок программного обеспечения и решение задач.

Приблизительно 10% таких диалогов затрагивают темы секса и насилия. Например, часто люди просили чат рассказать им эротические истории или участвовать в сексуальных ролевых играх. Поделиться

С какой целью провели это исследование

По убеждению авторов исследования, детальный анализ реальных диалогов между искусственным интеллектом и людьми пригодится производителям таких систем.

Прежде всего, это позволит им разработать более эффективные средства контроля, которые делают невозможным опасное использование продуктов.