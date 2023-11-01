Британський словник вибрав головне слово 2023 року

«Штучний інтелект» стало головним словом 2023 року за версією британського словника Collins.

Чому саме ШІ?

Неочікуваний вибір уже пояснив літературний редактор та письменник Девід Шаріатмадарі.

Він звернув увагу на те, що революційна мовна модель на основі штучного інтелекту увірвалася в суспільну свідомість наприкінці 2022 року та вразила світ своєю здатністю імітувати природну людську мову.

На переконання Шаріатмадарі, ШІ є ще чим здивувати людей у майбутньому.

Потрібна копія для презентації завтра вранці? Без проблем. Рецепт обіду з використанням лише того, що залишилося у кухонній шафі? Готово. І хоча люди, зрозуміло, були зачаровані, вони також почали трохи хвилюватися, – зазначає експерт. Поширити

Що важливо розуміти, словник Collins визначає штучний інтелект як "моделювання психічних функцій людини за допомогою комп’ютерних програм".

Фото: unsplush.com

10 головних слів року за версією Collins:

deinfluencing – ситуація, коли інфлюенсери попереджають своїх послідовників, щоб ті уникали певних комерційних продуктів, способу життя тощо;

bazball – стиль крикету, у якому сторона, що б’є, грає дуже агресивно.

nepo baby – людина, чия кар’єра просунулася завдяки відомим батькам;

canon event – подія, необхідна для формування характеру чи ідентичності особистості;

debanking – позбавлення людини банківських засобів;

greedflation – використання інфляції як привід до підвищення цін з метою збільшення прибутків;

semaglutide – препарат для контролю рівня цукру у крові, який використовується для схуднення завдяки здатності до пригнічення апетиту;

ulez – зона наднизьких викидів, в яку дозволено заїжджати тільки тому транспорту, який викидає мало забруднювальних речовин.

Як уже згадувалося раніше, минулого року словом року стала "пермакриза" – тривалий період нестабільності та небезпеки.