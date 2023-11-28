Словарь Merriam Webster назвал главное слово 2023 года
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Словарь Merriam Webster назвал главное слово 2023 года

словарь, слово года
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Источник:  online.ua

"Аутентичный" (authentic) стал главным словом 2023 года по версии составителей американского словаря Merriam Webster.

Словарь Merriam Webster объявил свое финальное решение

Команда Merriam Webster обращает внимание на то, что в течение текущего года количество поисковых запросов слова "аутентичный" стремительно выросло на фоне постоянных разговоров и дискуссий об искусственном интеллекте, поскольку он "размывает" границу между "настоящим" и "фальшивым".

Что важно понимать, "аутентичный" имеет несколько значений:

  • нефальшивый и неимитированный;

  • подлинный, фактический;

  • верен собственной личности, духу или характеру.

Кроме того, указано, что подлинность часто связана с идентичностью – национальной или личной.

По словам команды Merriam Webster, подлинность – это то, к чему стремятся бренды, влиятельные личности и знаменитости в социальных сетях.

К примеру, скандальный миллиардер и бизнесмен Илон Маск, известный своей пророссийской позицией, недавно заявил, что люди должны быть более "подлинными" в социальных сетях.

Также СМИ часто цитировали известную певицу Тейлор Свифт, которая недавно размышляла о поиске своего "аутентичного голоса" и "аутентичного я".

Какие слова также были популярны в 2023 году по версии Merriam Webster:

  • deadname – "мертвым именем" называют имя человека, которое ему дали при рождении, но он его изменил во время трансгендерного перехода.

  • X – чаще начали искать после переименования соцсети Twitter, которую в прошлом году приобрел Илон Маск;

  • rizz – сленговое слово, означающее романтическую привлекательность или обаяние;

  • coronation (коронация) – коронация Чарльза III повлекла за собой всплеск поиска этого слова в словаре;

  • deepfake (дипфейк) – технология, работающая на основе искусственного интеллекта и позволяющая создавать прежде всего фейковое видео с изображением человека;

  • implode (взорваться) – слово чаще искали после взрыва субмарины, которая перевозила туристов в затонувший "Титаник";

  • indict (обвинять) – 30 марта, когда в суде выдвинули обвинения против Трампа, поиск этого слова вырос на 9440%;

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