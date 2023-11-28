Словарь Merriam Webster назвал главное слово 2023 года

"Аутентичный" (authentic) стал главным словом 2023 года по версии составителей американского словаря Merriam Webster.
Словарь Merriam Webster объявил свое финальное решение
Команда Merriam Webster обращает внимание на то, что в течение текущего года количество поисковых запросов слова "аутентичный" стремительно выросло на фоне постоянных разговоров и дискуссий об искусственном интеллекте, поскольку он "размывает" границу между "настоящим" и "фальшивым".
Что важно понимать, "аутентичный" имеет несколько значений:
нефальшивый и неимитированный;
подлинный, фактический;
верен собственной личности, духу или характеру.
Кроме того, указано, что подлинность часто связана с идентичностью – национальной или личной.
По словам команды Merriam Webster, подлинность – это то, к чему стремятся бренды, влиятельные личности и знаменитости в социальных сетях.
К примеру, скандальный миллиардер и бизнесмен Илон Маск, известный своей пророссийской позицией, недавно заявил, что люди должны быть более "подлинными" в социальных сетях.
Также СМИ часто цитировали известную певицу Тейлор Свифт, которая недавно размышляла о поиске своего "аутентичного голоса" и "аутентичного я".
Какие слова также были популярны в 2023 году по версии Merriam Webster:
deadname – "мертвым именем" называют имя человека, которое ему дали при рождении, но он его изменил во время трансгендерного перехода.
X – чаще начали искать после переименования соцсети Twitter, которую в прошлом году приобрел Илон Маск;
rizz – сленговое слово, означающее романтическую привлекательность или обаяние;
coronation (коронация) – коронация Чарльза III повлекла за собой всплеск поиска этого слова в словаре;
deepfake (дипфейк) – технология, работающая на основе искусственного интеллекта и позволяющая создавать прежде всего фейковое видео с изображением человека;
implode (взорваться) – слово чаще искали после взрыва субмарины, которая перевозила туристов в затонувший "Титаник";
indict (обвинять) – 30 марта, когда в суде выдвинули обвинения против Трампа, поиск этого слова вырос на 9440%;
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