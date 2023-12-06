ChatGPT, Оппенгеймер и крикет. Википедия назвала 25 самых популярных страниц за 2023 год

25 самых популярных страниц Википедии в 2023 году отражают интерес мира к инновациям в сфере искусственного интеллекта, людей, умерших в этом году, и растущее количество индийских пользователей.
Самые популярные страницы в Википедии
Ссылаясь на данные Википедии, CNN пишет, что в 2023 году пользователи просмотрели более 84 миллиардов страниц.
Страница о виртуальном чат-боте OpenAI ChatGPT стала самой популярной страницей в Википедии в этом году, собрав более 49,4 миллионов просмотров.
К ChatGPT в другой пятерке лидеров присоединились биографические публикации о людях, умерших в 2023 году, Чемпионат мира по крикету 2023 года, Премьер-лига Индии по крикету и фильм «Оппенгеймер».
Страницу о фильме "Оппенгеймер" просмотрели более 28 миллионов раз, а страницу о реальном физике Дж. Роберте Оппенгеймере - 25,6 миллиона.
Кроме того, в список попали влиятельные фигуры в спорте, развлечениях и бизнесе. Среди них Тейлор Свифт, Илон Маск и Лионель Месси.
Страницу о российском вторжении в Украину пересмотрели около 12,8 миллиона раз.
Список самых популярных страниц на Википедии
1. ChatGPT, 49 490 406 просмотров
2. Умершие в 2023 году, 42 666 860
3. Чемпионат мира по крикету 2023, 38171653
4. Индийская премьер-лига, 32 012 810
5. Оппенгеймер (фильм), 28 348 248
6. Чемпионат мира по крикету, 25 961 417
7. Дж. Роберт Оппенгеймер, 25 672 469
8. Jawan (фильм), 21 791 126
9. 2023 Индийская премьер-лига, 20 694 974
10. Pathaan (фильм), 19 932 509
11. The Last of Us (сериал), 19 791 789
12. Тейлор Свифт, 19418385
13. Барби (фильм), 18 051 077
14. Криштиану Роналду, 17492537
15. Лионель Месси, 16 623 630
16. Премьер-лига, 16 604 669
17. Мэтью Перри, 16 454 666
18. США, 16 240 461
19. Илон Маск, 14 370 395
20 . Аватар: путь воды , 14,303,116
21. Индия, 13 850 178
22. Лиза Мари Пресли, 13 764 007
23. Стражи Галактики Том. 3 , 13 392 917
24. Российское вторжение в Украину, 12 798 866
25. Эндрю Тейт, 12 728 616
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-