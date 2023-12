ChatGPT, Оппенгеймер и крикет. Википедия назвала 25 самых популярных страниц за 2023 год

Самые популярные страницы в Википедии

Ссылаясь на данные Википедии, CNN пишет, что в 2023 году пользователи просмотрели более 84 миллиардов страниц.

Страница о виртуальном чат-боте OpenAI ChatGPT стала самой популярной страницей в Википедии в этом году, собрав более 49,4 миллионов просмотров.

К ChatGPT в другой пятерке лидеров присоединились биографические публикации о людях, умерших в 2023 году, Чемпионат мира по крикету 2023 года, Премьер-лига Индии по крикету и фильм «Оппенгеймер».

Страницу о фильме "Оппенгеймер" просмотрели более 28 миллионов раз, а страницу о реальном физике Дж. Роберте Оппенгеймере - 25,6 миллиона.

Кроме того, в список попали влиятельные фигуры в спорте, развлечениях и бизнесе. Среди них Тейлор Свифт, Илон Маск и Лионель Месси.

Страницу о российском вторжении в Украину пересмотрели около 12,8 миллиона раз.

Список самых популярных страниц на Википедии

1. ChatGPT, 49 490 406 просмотров

2. Умершие в 2023 году, 42 666 860

3. Чемпионат мира по крикету 2023, 38171653

4. Индийская премьер-лига, 32 012 810

5. Оппенгеймер (фильм), 28 348 248

6. Чемпионат мира по крикету, 25 961 417

7. Дж. Роберт Оппенгеймер, 25 672 469

8. Jawan (фильм), 21 791 126

9. 2023 Индийская премьер-лига, 20 694 974

10. Pathaan (фильм), 19 932 509

11. The Last of Us (сериал), 19 791 789

12. Тейлор Свифт, 19418385

13. Барби (фильм), 18 051 077

14. Криштиану Роналду, 17492537

15. Лионель Месси, 16 623 630

16. Премьер-лига, 16 604 669

17. Мэтью Перри, 16 454 666

18. США, 16 240 461

19. Илон Маск, 14 370 395

20 . Аватар: путь воды , 14,303,116

21. Индия, 13 850 178

22. Лиза Мари Пресли, 13 764 007

23. Стражи Галактики Том. 3 , 13 392 917

24. Российское вторжение в Украину, 12 798 866

25. Эндрю Тейт, 12 728 616