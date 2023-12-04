Неожиданный результат. Оксфордский словарь избрал главное слово 2023 года
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Неожиданный результат. Оксфордский словарь избрал главное слово 2023 года

Oxford Languages
Оксфордский словарь
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Интернет-сленг был выбран словом 2023 года по версии Оксфордского словаря. Этим словом стало rizz – романтическая привлекательность.

Сленг из Сети стал словом года

Команда языковых экспертов оксфордского словаря определила слово года. В 2023 году им стало rizz – сленг, означающий романтическую привлекательность или обаяние.

Представители словаря отмечают, что слово rizz широко используется в Интернете, в частности, этот гештег набрал миллиарды просмотров в TikTok.

Слово года Оксфордского словаря
languages.oup.com

По данным издательства Oxford University Press, издаваемого Оксфордским словарем английского языка, оно означает стильность, обаяние или привлекательность, а также способность привлечь романтического или сексуального партнера.

Считается, что оно представляет собой сокращенную форму слова "харизма" (charisma). Его также можно использовать как глагол, часто в словосочетании rizz up, что означает "привлекать, соблазнять или разговаривать (с человеком)" – to attract, seduce, или chat up (a person).

Всплеск использования слова rizz доказывает, что слова и фразы, происходящие из интернет-культуры, все чаще становятся частью обыденного языка и будут продолжать формировать языковые тенденции в будущем, – сказал в своем заявлении президент Oxford Languages Каспер Гратвол.

Словарь отмечает, что слово оказалось на пике популярности в июне этого года после того, как актера Тома Голланда спросили в интервью Buzzfeed о его харизме, на что он ответил, что у него "нет никакой харизмы вообще" (I have no rizz whatsoever , I have limited rizz).

Его также в свой краткий список внес старейший американский издатель словарей Merriam-Webster.

Эксперты Оксфордского словаря выбирали слово года среди финалистов:

  • prompt (подсказка) – инструкция, которую дают программе искусственного интеллекта, алгоритма и т.п., которая определяет или влияет на генерируемый ею контент;

  • situationship (ситуативные отношения) – романтические или сексуальные отношения, не считающиеся официальными или устоявшимися;

  • Swiftie (свифти) – страстный поклонник или поклонница певицы Тейлор Свифт. С ним также часто используются: "фандом" (Swiftie fandom), "жесткий" (die-hard Swiftie), "гардкор" (hardcore Swiftie) и "самопровозглашенный" (self-proclaimed Swiftie).

Слова года 2023

Свои слова уже назвали другие влиятельные словари.

Так, составители Collins назвали "искусственный интеллект" словом 2023 года, а Кембриджского словаря - "галюцинировать" (hallucinate), что тоже касается искусственного интеллекта.

Merriam-Webster назвал таким понятие "аутентичный" (authentic).

Слово "аутентичный" имеет несколько значений:

  • нефальшивый и неимитированный;

  • подлинный, фактический;

  • верен собственной личности, духу или характеру.

Кроме того, отмечается, что подлинность часто связана с идентичностью – национальной или личной.

По словам команды Merriam Webster, подлинность – это то, к чему стремятся бренды, влиятельные личности и знаменитости в социальных сетях.

К примеру, скандальный миллиардер и бизнесмен Илон Маск, известный своей пророссийской позицией, недавно заявил, что люди должны быть более "подлинными" в социальных сетях.

Также СМИ часто цитировали известную певицу Тейлор Свифт, которая недавно размышляла о поиске своего "аутентичного голоса" и "аутентичного я".

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