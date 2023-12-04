Неочікуваний результат. Оксфордський словник обрав головне слово 2023 року

Інтернет-сленг обрали словом 2023 року за версією Оксфордського словника. Цим словом стало rizz – романтична привабливість.
Сленг з Мережі став словом року
Команда мовних експертів Оксфордського словника визначила слово року. У 2023 році ним стало rizz – сленг, що означає романтичну привабливість або чарівність.
Представники словника зазначають, що слово rizz широко використовується в Інтернеті, зокрема цей гештег набрав мільярди переглядів у TikTok.
За даними видавництва Oxford University Press, що видає Оксфордський словник англійської мови, воно означає стильність, чарівність чи привабливість, а також здатність залучити романтичного чи сексуального партнера.
Вважається, що воно є скороченою формою слова "харизма" (charisma). Його також можна використовувати як дієслово, часто у словосполученні rizz up, що означає "приваблювати, спокушати або розмовляти (з людиною)" – to attract, seduce, or chat up (a person).
Словник зазначає, що слово опинилося на піку популярності в червні цього року після того, як актора Тома Голланда запитали в інтерв'ю Buzzfeed про його харизму, на що він відповів, що у нього "немає ніякої харизми взагалі" (I have no rizz whatsoever, I have limited rizz).
Його також до свого короткого списку вніс найстаріший американський видавець словників Merriam-Webster.
Експерти Оксфордського словника обирали слово року серед фіналістів:
prompt (підказка) – інструкція, яку дають програмі штучного інтелекту, алгоритму тощо, що визначає або впливає на контент, який вона генерує;
situationship (ситуативні стосунки) – романтичні або сексуальні стосунки, які не вважаються офіційними чи сталими;
Swiftie (свіфті) – палкий шанувальник або шанувальниця співачки Тейлор Свіфт. З ним також часто вживаються: "фандом" (Swiftie fandom), "жорсткий" (die-hard Swiftie), "гардкор" (hardcore Swiftie) і "самопроголошений" (self-proclaimed Swiftie).
Слова року 2023
Свої слова року вже назвали інші впливові словники.
Так, укладачі Collins назвали "штучний інтелект" словом 2023 року, а Кембриджського словника — "галюцинувати" (hallucinate), що теж стосується штучного інтелекту.
Merriam-Webster назвав таким поняття "автентичний" (authentic).
Слово "автентичний" має декілька значень:
нефальшивий та неімітований;
справжній, фактичний;
вірний власній особистості, духу чи характеру.
Окрім того, наголошується, що автентичність часто пов’язана з ідентичністю – національною чи особистою.
За словами команди Merriam Webster, автентичність – це те, до чого прагнуть бренди, впливові особи й знаменитості в соціальних мережах.
До прикладу, скандальний мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, який відомий своєю проросійською позицією, нещодавно заявив, що люди повинні бути більш "автентичними" в соціальних мережах.
Також ЗМІ часто цитували відому співачку Тейлор Свіфт, яка нещодавно розмірковувала про пошук свого "автентичного голосу" та "автентичного я".
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