Неочікуваний результат. Оксфордський словник обрав головне слово 2023 року

Сленг з Мережі став словом року

Команда мовних експертів Оксфордського словника визначила слово року. У 2023 році ним стало rizz – сленг, що означає романтичну привабливість або чарівність.

Представники словника зазначають, що слово rizz широко використовується в Інтернеті, зокрема цей гештег набрав мільярди переглядів у TikTok.

За даними видавництва Oxford University Press, що видає Оксфордський словник англійської мови, воно означає стильність, чарівність чи привабливість, а також здатність залучити романтичного чи сексуального партнера.

Вважається, що воно є скороченою формою слова "харизма" (charisma). Його також можна використовувати як дієслово, часто у словосполученні rizz up, що означає "приваблювати, спокушати або розмовляти (з людиною)" – to attract, seduce, or chat up (a person).

Сплеск використання слова rizz доводить, що слова і фрази, які походять з інтернет-культури, все частіше стають частиною повсякденної мови й будуть продовжувати формувати мовні тенденції в майбутньому, – сказав у своїй заяві президент Oxford Languages Каспер Гратвол. Поширити

Словник зазначає, що слово опинилося на піку популярності в червні цього року після того, як актора Тома Голланда запитали в інтерв'ю Buzzfeed про його харизму, на що він відповів, що у нього "немає ніякої харизми взагалі" (I have no rizz whatsoever, I have limited rizz).

Його також до свого короткого списку вніс найстаріший американський видавець словників Merriam-Webster.

Експерти Оксфордського словника обирали слово року серед фіналістів:

prompt (підказка) – інструкція, яку дають програмі штучного інтелекту, алгоритму тощо, що визначає або впливає на контент, який вона генерує;

situationship (ситуативні стосунки) – романтичні або сексуальні стосунки, які не вважаються офіційними чи сталими;

Swiftie (свіфті) – палкий шанувальник або шанувальниця співачки Тейлор Свіфт. З ним також часто вживаються: "фандом" (Swiftie fandom), "жорсткий" (die-hard Swiftie), "гардкор" (hardcore Swiftie) і "самопроголошений" (self-proclaimed Swiftie).

Слова року 2023

Свої слова року вже назвали інші впливові словники.

Так, укладачі Collins назвали "штучний інтелект" словом 2023 року, а Кембриджського словника — "галюцинувати" (hallucinate), що теж стосується штучного інтелекту.

Merriam-Webster назвав таким поняття "автентичний" (authentic).

Слово "автентичний" має декілька значень:

нефальшивий та неімітований;

справжній, фактичний;

вірний власній особистості, духу чи характеру.

Окрім того, наголошується, що автентичність часто пов’язана з ідентичністю – національною чи особистою.

За словами команди Merriam Webster, автентичність – це те, до чого прагнуть бренди, впливові особи й знаменитості в соціальних мережах.

До прикладу, скандальний мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, який відомий своєю проросійською позицією, нещодавно заявив, що люди повинні бути більш "автентичними" в соціальних мережах.

Також ЗМІ часто цитували відому співачку Тейлор Свіфт, яка нещодавно розмірковувала про пошук свого "автентичного голосу" та "автентичного я".