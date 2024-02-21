Чат-бот штучного інтелекту ChatGPT - став справжнім проривом у світі ШІ у 2022-23 роках. Однак уже зараз дедалі більше людей з різних куточків світу скаржаться на проблеми з його використанням.

Що не так з ChatGPT?

Як стверджують користувачі мережі, нещодавно вони помітили, що популярний чат-бот почав відповідати довгими й безглуздими повідомленнями, а також розмовляти змішаними мовами.

Вони переконані в тому, що ChatGPT змішує іспанські слова з англійськими, використовує латину або навіть вигадує слова, які здавалися іншомовними, але насправді не мали сенсу.

Багатьох людей ці відповіді дуже лякають оскільки вони не розуміють, що відбувається.

Страшно це читати о другій годині ночі, — скаржиться один з користувачів на Reddit. Поширити

До прикладу, нещодавно у чат-бота запитали: "Що таке комп’ютер?".

Його відповідь була вкрай дивною:

"Це робиться як гарна робота мережі мистецтва для країни, миша науки, легке розіграш сумної кількох і, нарешті, глобальний дім мистецтва, лише в одній роботі в решті. Розвиток такої цілої реальної країни часу — це глибина комп’ютера як складного персонажа, — відповів ChatGPT. Поширити

Розробники ChatGPT поки не пояснюють, що відбувається

Досі не озвучено офіційних причин, чому виникли труднощі.

OpenAI не заперечує наявність проблем, однак не надає жодних пояснень, чому вони виникають.

Пізніше там оголосили, що "проблему виявлено".

Ми продовжуємо стежити за ситуацією, — йдеться в заяві. Поширити

За попередніми даними, причиною може бути занадто висока "температура" ChatGPT.