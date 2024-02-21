Чат-бот штучного інтелекту ChatGPT - став справжнім проривом у світі ШІ у 2022-23 роках. Однак уже зараз дедалі більше людей з різних куточків світу скаржаться на проблеми з його використанням.
Що не так з ChatGPT?
Як стверджують користувачі мережі, нещодавно вони помітили, що популярний чат-бот почав відповідати довгими й безглуздими повідомленнями, а також розмовляти змішаними мовами.
Вони переконані в тому, що ChatGPT змішує іспанські слова з англійськими, використовує латину або навіть вигадує слова, які здавалися іншомовними, але насправді не мали сенсу.
Багатьох людей ці відповіді дуже лякають оскільки вони не розуміють, що відбувається.
До прикладу, нещодавно у чат-бота запитали: "Що таке комп’ютер?".
Його відповідь була вкрай дивною:
Розробники ChatGPT поки не пояснюють, що відбувається
Досі не озвучено офіційних причин, чому виникли труднощі.
OpenAI не заперечує наявність проблем, однак не надає жодних пояснень, чому вони виникають.
Пізніше там оголосили, що "проблему виявлено".
За попередніми даними, причиною може бути занадто висока "температура" ChatGPT.
Як стверджують експерти, температура контролює креативність або фокус тексту: якщо вона встановлена на низькому рівні, вона має тенденцію поводитися так, як очікувалося, але якщо встановлена вище, вона може бути більш різноманітною та незвичною.
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