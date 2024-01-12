Вчені виявили суттєвий недолік штучного інтелекту

Як виявилося, штучний інтелект не може настільки ефективно розпізнавати граматичні помилки, яка це здатна робити людина.

ШІ не може дати раду граматичним помилкам

До такого висновку дійшли науковці Берлінського університету імені Гумбольдта, Автономного університету Барселони (UAB) та Каталонського інституту досліджень та перспективних досліджень.

За словами вчених, люди розпізнають граматичні помилки в реченні, тоді як штучний інтелект (ШІ) цього не робить.

Для проведення цього експерименту використали два чати GPT3 і ChatGPT на основі GP3.5.

Людям та ШІ ставили дуже просте запитання: "Чи є це речення граматично правильним?"

Люди відповідали правильно, тоді як мовні моделі давали багато хибних відповідей.

Як стверджують автори дослідження, додатки ШІ здебільшого використовують стандартну стратегію відповіді "так", оскільки не знають правильної відповіді на запитання.

Результат дивує, оскільки ці системи "навчаються" на основі того, що граматично правильно в мові, а що ні, — виступила з коментарем з цього приводу наукова співробітниця Вітторія Дентелла. Поширити

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Чому ШІ провалив граматичний тест

Науковці звертають увагу на те, що між людьми та штучним інтелектом існує подвійна невідповідність.

Що важливо розуміти, люди не мають доступу до "негативних доказів", однак ШІ не вдається помітити прості граматичні помилки, тоді як люди їх бачать одразу.

За словами Вітторії Дентелла, результати їхнього експерименту вказують на те, що потрібно серйозно порозмірковувати над тим, чи дійсно штучний інтелект має мовні навички, подібні до людських.