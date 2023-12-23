Як штучний інтелект уявляє Україну майбутнього — відео

Напередодні новорічних свят, нейромережа згенерувала своє уявлення України після 2030 року.

Україна майбутнього очима ШІ

Інженери компанії GlobalLogic показали, як штучний інтелект бачить Україну через кілька років.

На кадрах відео Україна є технологічно розвиненою державою зі швидкісними потягами, доставкою вантажів дронами, електротранспортом та електричними вітряками.

Кияни можуть впізнати міст на Троєщину, по якому їде поїзд метро, а харків’яни – нові квартали з хмарочосами біля Держпрому. У Львові розвивається протезування, суперлюди з біонічними протезами будуть звичною частиною нашого майбутнього. Поширити

Окрім цього, ШІ-технологія зобразила втілення великої Мрії, спільної для всіх українців.

Леся Українка поговорила з Шекспіром за допомогою ШІ

На Міжнародному форумі культурної дипломатії в Лондоні 4 грудня під час панелі «Культурна дипломатія в епоху передових технологій» показали відео, у якому британський драматург Вільям Шекспір та українська письменниця Леся Українка грають в асоціації під час спілкування в Zoom.

Відео, створене власною командою Reface ML, використало власну модель глибокого навчання разом із технологією реконструкції, щоб автентично відтворити зовнішність Лесі Українки та Вільяма Шекспіра, а також їхню розмову.