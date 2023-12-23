Как искусственный интеллект представляет Украину будущего — видео
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Технологии
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Как искусственный интеллект представляет Украину будущего — видео

ИИ
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Источник:  dev.ua

В преддверии новогодних праздников нейросеть сгенерировала свое представление Украины после 2030 года.

Украина будущим глазами ИИ

Инженеры компании GlobalLogic показали, как искусственный интеллект видит Украину спустя несколько лет.

На кадрах видео Украина является технологически развитым государством со скоростными поездами, доставкой грузов дронами, электротранспортом и электрическими ветряными мельницами.

Киевляне могут узнать мост на Троещину, по которому едет поезд метро, а харьковчане – новые кварталы с небоскребами возле Госпрома. Во Львове развивается протезирование, суперлюди с бионическими протезами будут привычной частью нашего будущего.

Кроме этого, ИИ-технология изобразила воплощение великой мечты, общей для всех украинцев.

Леся Украинка поговорила с Шекспиром с помощью ИИ

На Международном форуме культурной дипломатии в Лондоне 4 декабря на панели «Культурная дипломатия в эпоху передовых технологий» показали видео, в котором британский драматург Уильям Шекспир и украинская писательница Леся Украинка играют в ассоциации во время общения в Zoom.

Видео, созданное собственной командой Reface ML, использовало собственную модель глубокого обучения вместе с технологией реконструкции, чтобы подлинно воспроизвести внешность Леси Украинки и Уильяма Шекспира, а также их разговор.

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