"Мадонна с розой". ИИ раскрыл тайну загадочной картины Рафаэля

Алгоритм искусственного интеллекта был разработан после того, как он чрезвычайно подробно проанализировал 49 работ Рафаэля, и в результате смог распознать подлинные работы художника с точностью до 98%. А потом "занялся" картиной Рафаэля "Мадонна с розой".

ИИ стал искусствоведом и разгадал тайну шедевра Рафаэля

Исследователи из Брэдфорда с помощью искусственного интеллекта установили, что Рафаэль не сам создал свою картину эпохи Возрождения – "Мадонну с розой" (Madonna della Rosa).

Об этом сообщает The Guardian.

На картине изображены Мария, Иосиф и младенец Иисус с младенцем Иоанном Крестителем. Сейчас Мадонна с розой экспонируется в мадридском музее Прадо.

Впервые сомнения в авторстве шедевра возникли в XIX веке. Одни искусствоведы утверждали, что фигура Иосифа выглядит как "запоздавшая мысль" и не может принадлежать руке Рафаэля. Остальные считали, что нижнюю часть с розой нарисовал кто-то другой. В Испании картину всегда приписывали Рафаэлю.

Теперь произведение протестировали с помощью искусственного интеллекта, разработанного Хасаном Угайлом, профессором визуальных вычислений в Брэдфордском университете.

Алгоритм пришел к выводу, что большая часть "Мадонны с розой" принадлежит мастеру эпохи Ренессанса – кроме лица Иосифа.

По словам Угайло, алгоритм был разработан после того, как он чрезвычайно подробно проанализировал 49 работ Рафаэля, и в результате смог распознать аутентичные работы художника с точностью до 98%.

Компьютер очень подробно рассматривает картину, – говорит ученый. – Не только лицо, но и все части картины изучает цветовую палитру, оттенки, тональные значения и мазки кисти. Он понимает картину почти на микроскопическом уровне, изучает все ключевые характеристики руки Рафаэля. Поделиться

В случае с "Мадонной" первоначальное тестирование показало, что она на 60% принадлежит Рафаэлю. Затем компьютер рассмотрел картину по частям и пришел к выводу, что лицо Иосифа нарисовал кто-то другой.

Суперкомпьютер DeepSouth имитирует синапсы человеческого мозга

В Австралии группа ученых в 2024 году готовится запустить суперкомпьютер DeepSouth, способный полномасштабно имитировать синапсы человеческого мозга. Есть надежда, что эта машина поможет понять, как именно наш мозг обрабатывает огромный объем информации, потребляя при этом относительно небольшое количество энергии.

Над технологической разработкой работают исследователи Международного центра нейроморфных систем (ICNS) в Сиднее (Австралия). Партнерами проекта выступили два крупнейших мировых производителя компьютерных технологий – Intel и Dell, – сообщает New Scientist. Поделиться

В отличие от обычного компьютера, аппаратные чипы DeepSouth предназначены для реализации нейронных сетей, моделирующих то, как синапсы обрабатывают информацию в мозге.

Компьютеры такого типа называют нейроморфными. Их строили и раньше, но DeepSouth будет самым большим, способным совершать 228 трлн синаптических операций в секунду. Такой показатель равен оценочному количеству синаптических операций в мозге человека.

Впервые мы сможем смоделировать активность нейронной сети размером с человеческий мозг в режиме реального времени, – объяснил руководитель проекта по ICNS Андре ван Шайк. Поделиться

При этом DeepSouth не будет мощнее существующих суперкомпьютеров. Его основное преимущество – именно способность симулировать деятельность биологического мозга.

Суперкомпьютеры настолько мощны, что уже стали одними из крупнейших потребителей энергии на планете. В то же время очень мощный человеческий мозг потребляет эквивалент энергии чуть больше, чем обычная лампочка.