"Мадонна з трояндою". ШІ розкрив таємницю загадкової картини Рафаеля

Алгоритм штучного інтелекту був розроблений після того, як він надзвичайно детально проаналізував 49 робіт Рафаеля, і в результаті зміг розпізнати автентичні роботи художника з точністю до 98%. А потім “зайнявся” картиною Рафаеля "Мадонна з трояндою".
ШІ став мистецтвознавцем і розгадав таємницю шедевра Рафаеля
Дослідники з Бредфорда за допомогою штучного інтелекту встановили, що Рафаель не сам створив свою картину доби Відродження – "Мадонну з трояндою" (Madonna della Rosa).
Про це повідомляє The Guardian.
На картині зображені Марія, Йосип і немовля Ісус з немовлям Іоанном Хрестителем. Зараз "Мадонна з трояндою" експонується в мадридському музеї Прадо.
Вперше сумніви щодо авторства шедевру виникли в XIX столітті. Одні мистецтвознавці стверджували, що фігура Йосипа виглядає як "запізніла думка" і не може належати руці Рафаеля. Інші вважали, що нижню частину з трояндою намалював хтось інший. В Іспанії картину завжди приписували Рафаелю.
Тепер твір протестували за допомогою штучного інтелекту, розробленого Хасаном Угайлом, професором візуальних обчислень в Бредфордському університеті.
Алгоритм дійшов висновку, що більша частина "Мадонни з трояндою" належить майстру епохи Ренесансу – окрім обличчя Йосипа.
За словами Угайла, алгоритм був розроблений після того, як він надзвичайно детально проаналізував 49 робіт Рафаеля, і в результаті зміг розпізнати автентичні роботи художника з точністю до 98%.
У випадку з "Мадонною" початкове тестування показало, що вона на 60% належить Рафаелю. Потім комп'ютер розглянув картину по частинах і дійшов висновку, що обличчя Йосипа намалював хтось інший.
Суперкомп'ютер DeepSouth імітує синапси людського мозку
В Австралії група вчених в 2024 році готується запустити суперкомп'ютер DeepSouth, який здатний повномасштабно імітувати синапси людського мозку. Є надія, що ця машина допоможе зрозуміти, як саме наш мозок обробляє величезні обсяги інформації, споживаючи при цьому відносно невелику кількість енергії.
На відміну від звичайного комп'ютера, апаратні чіпи DeepSouth призначені для реалізації нейронних мереж, які моделюють те, як синапси обробляють інформацію в мозку.
Комп’ютери такого типу називають нейроморфними. Їх будували й раніше, але DeepSouth буде найбільшим, здатним здійснювати 228 трлн синаптичних операцій на секунду. Такий показник дорівнює оціночній кількості синаптичних операцій у мозку людини.
При цьому DeepSouth не буде потужнішим за існуючі суперкомп'ютери. Його основна перевага – саме здатність симулювати діяльність біологічного мозку.
Суперкомп'ютери є настільки потужними, що уже стали одними з найбільших споживачів енергії на планеті. В той же час надзвичайно потужний людський мозок споживає еквівалент енергії ледь більше, ніж звичайна лампочка.
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