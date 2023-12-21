"Мадонна з трояндою". ШІ розкрив таємницю загадкової картини Рафаеля
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"Мадонна з трояндою". ШІ розкрив таємницю загадкової картини Рафаеля

Картина Рафаеля
Джерело:  The Guardian

Алгоритм штучного інтелекту був розроблений після того, як він надзвичайно детально проаналізував 49 робіт Рафаеля, і в результаті зміг розпізнати автентичні роботи художника з точністю до 98%. А потім “зайнявся” картиною Рафаеля "Мадонна з трояндою".

ШІ став мистецтвознавцем і розгадав таємницю шедевра Рафаеля

Дослідники з Бредфорда за допомогою штучного інтелекту встановили, що Рафаель не сам створив свою картину доби Відродження – "Мадонну з трояндою" (Madonna della Rosa).

Про це повідомляє The Guardian.

На картині зображені Марія, Йосип і немовля Ісус з немовлям Іоанном Хрестителем. Зараз "Мадонна з трояндою" експонується в мадридському музеї Прадо.

Вперше сумніви щодо авторства шедевру виникли в XIX столітті. Одні мистецтвознавці стверджували, що фігура Йосипа виглядає як "запізніла думка" і не може належати руці Рафаеля. Інші вважали, що нижню частину з трояндою намалював хтось інший. В Іспанії картину завжди приписували Рафаелю.

Тепер твір протестували за допомогою штучного інтелекту, розробленого Хасаном Угайлом, професором візуальних обчислень в Бредфордському університеті.

Алгоритм дійшов висновку, що більша частина "Мадонни з трояндою" належить майстру епохи Ренесансу – окрім обличчя Йосипа.

За словами Угайла, алгоритм був розроблений після того, як він надзвичайно детально проаналізував 49 робіт Рафаеля, і в результаті зміг розпізнати автентичні роботи художника з точністю до 98%.

Комп'ютер дуже детально розглядає картину, – каже вчений. – Не лише обличчя, а й усі частини картини, вивчає кольорову палітру, відтінки, тональні значення та мазки пензля. Він розуміє картину майже на мікроскопічному рівні, вивчає всі ключові характеристики руки Рафаеля.

У випадку з "Мадонною" початкове тестування показало, що вона на 60% належить Рафаелю. Потім комп'ютер розглянув картину по частинах і дійшов висновку, що обличчя Йосипа намалював хтось інший.

Суперкомп'ютер DeepSouth імітує синапси людського мозку

В Австралії група вчених в 2024 році готується запустити суперкомп'ютер DeepSouth, який здатний повномасштабно імітувати синапси людського мозку. Є надія, що ця машина допоможе зрозуміти, як саме наш мозок обробляє величезні обсяги інформації, споживаючи при цьому відносно невелику кількість енергії.

Над технологічною розробкою працюють дослідники Міжнародного центру нейроморфних систем (ICNS) у Сіднеї (Австралія). Партнерами проєкту виступили два найбільших світових виробники комп'ютерних технологій – Intel та Dell, – повідомляє New Scientist.

На відміну від звичайного комп'ютера, апаратні чіпи DeepSouth призначені для реалізації нейронних мереж, які моделюють те, як синапси обробляють інформацію в мозку.

Комп’ютери такого типу називають нейроморфними. Їх будували й раніше, але DeepSouth буде найбільшим, здатним здійснювати 228 трлн синаптичних операцій на секунду. Такий показник дорівнює оціночній кількості синаптичних операцій у мозку людини.

Вперше ми зможемо змоделювати активність нейронної мережі розміром з людський мозок в режимі реального часу, – пояснив очільник проєкту з ICNS Андре ван Шайк.

При цьому DeepSouth не буде потужнішим за існуючі суперкомп'ютери. Його основна перевага – саме здатність симулювати діяльність біологічного мозку.

Суперкомп'ютери є настільки потужними, що уже стали одними з найбільших споживачів енергії на планеті. В той же час надзвичайно потужний людський мозок споживає еквівалент енергії ледь більше, ніж звичайна лампочка.

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