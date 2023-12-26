Штучний інтелект розкрив таємницю однієї з легендарних картин Рафаеля

Штучний інтелект провів детальний аналіз картини відомого художника Рафаеля Санті The Virgin of the Rose ("Мадонна з трояндою" - ред.) й дійшов неочікуваного висновку — її писала не одна людина.
Картина Рафаеля The Virgin of the Rose досі залишається приводом для дискусій
Картина, яка була створена понад пів тисячоліття тому, у 1518 році, наразі знаходиться в Музеї Прадо в Мадриді.
За словами фахівців, попри те, що більша її частина дійсно належить пензлю Рафаеля Санті, обличчя Йосипа, цілком можливо, написане іншою рукою.
Доволі довго обговорювалася версія про те, що учень майстра Джуліо Романо зробив у неї свій внесок.
Окрім того, експерти звернули увагу на те, що якість Мадонни, Немовляти і Святого Іоанна набагато перевершує якість виконання Святого Йосипа. Тепер це підтвердив ШІ.
Саме тому професор Хасан Угайл, директор Центру візуальних обчислень та інтелектуальних систем в Університеті Бредфорда (Велика Британія), вирішив створити нейромережу, якій вдається розпізнавати справжні твори Рафаеля з точністю 98%.
Що дізнався ШІ після дослідження картини Рафаеля The Virgin of the Rose
Штучний інтелект виявив, що The Virgin of the Rose писав не лише Рафаель. Отже, ймовірно, вона була справді створена у співавторстві з його учнем Джуліо Романо.
Окрім того, також з’ясувалося, що таємнича картина "Тондо де Бресі", яка має схожість із "Сікстинською Мадонною", справді написана Рафаелем.
За словами науковців, цей аналіз творів мистецтва художника Рафаеля являє собою об'єктивний і такий, що піддається кількісній оцінці.
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