Штучний інтелект розкрив таємницю однієї з легендарних картин Рафаеля

Штучний інтелект провів детальний аналіз картини відомого художника Рафаеля Санті The Virgin of the Rose ("Мадонна з трояндою" - ред.) й дійшов неочікуваного висновку — її писала не одна людина.

Картина Рафаеля The Virgin of the Rose досі залишається приводом для дискусій

Картина, яка була створена понад пів тисячоліття тому, у 1518 році, наразі знаходиться в Музеї Прадо в Мадриді.

За словами фахівців, попри те, що більша її частина дійсно належить пензлю Рафаеля Санті, обличчя Йосипа, цілком можливо, написане іншою рукою.

Фото: wikipedia.org

Доволі довго обговорювалася версія про те, що учень майстра Джуліо Романо зробив у неї свій внесок.

Окрім того, експерти звернули увагу на те, що якість Мадонни, Немовляти і Святого Іоанна набагато перевершує якість виконання Святого Йосипа. Тепер це підтвердив ШІ.

Саме тому професор Хасан Угайл, директор Центру візуальних обчислень та інтелектуальних систем в Університеті Бредфорда (Велика Британія), вирішив створити нейромережу, якій вдається розпізнавати справжні твори Рафаеля з точністю 98%.

Використовуючи глибокий аналіз особливостей, ми використовували зображення справжніх картин Рафаеля, щоб навчити комп'ютер дуже детально розпізнавати його стиль, починаючи з мазків пензля, колірної палітри, тіней і кожного аспекту роботи. Комп'ютер бачить набагато глибше, ніж людське око, на мікроскопічному рівні, – пояснив британський професор. Поширити

Що дізнався ШІ після дослідження картини Рафаеля The Virgin of the Rose

Штучний інтелект виявив, що The Virgin of the Rose писав не лише Рафаель. Отже, ймовірно, вона була справді створена у співавторстві з його учнем Джуліо Романо.

Окрім того, також з’ясувалося, що таємнича картина "Тондо де Бресі", яка має схожість із "Сікстинською Мадонною", справді написана Рафаелем.

За словами науковців, цей аналіз творів мистецтва художника Рафаеля являє собою об'єктивний і такий, що піддається кількісній оцінці.