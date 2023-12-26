Искусственный интеллект раскрыл тайну одной из легендарных картин Рафаэля

Искусственный интеллект провел детальный анализ картины известного художника Рафаэля Санти The Virgin of the Rose ("Мадонна с розой" - ред.) и пришел к неожиданному выводу — ее писал не один человек.

Картина Рафаэля The Virgin of the Rose до сих пор остается поводом для дискуссий

Картина, созданная более полутысячелетия назад, в 1518 году, находится в Музее Прадо в Мадриде.

По словам специалистов, несмотря на то, что большая ее часть действительно принадлежит кисти Рафаэля Санти, лицо Иосифа вполне возможно написано другой рукой.

Фото: wikipedia.org

Довольно долго обсуждалась версия о том, что ученик мастера Джулио Романо внес в нее свой вклад.

Кроме того, эксперты обратили внимание на то, что качество Мадонны, Младенца и Святого Иоанна намного превосходит качество исполнения Святого Иосифа.

Именно поэтому профессор Хасан Угайл, директор Центра визуальных вычислений и интеллектуальных систем в Университете Брэдфорда (Великобритания), решил создать нейросеть, которой удается распознавать подлинные произведения Рафаэля с точностью 98%.

Используя глубокий анализ особенностей, мы использовали изображение настоящих картин Рафаэля, чтобы научить компьютер очень подробно распознавать его стиль, начиная с мазков кисти, цветовой палитры, теней и каждого аспекта работы. Компьютер видит гораздо глубже, чем глаз, на микроскопическом уровне, – объяснил британский профессор. Поделиться

Что узнал ИИ после исследования картины Рафаэля The Virgin of the Rose

Искусственный интеллект обнаружил, что The Virgin of the Rose писал не только Рафаэль. Итак, вероятно, она действительно была создана в соавторстве с его учеником Джулио Романо.

Кроме того, также выяснилось, что таинственная картина "Тондо де Бреси", которая схожа с "Сикстинской Мадонной", действительно написана Рафаэлем.

По словам ученых, этот анализ произведений искусства художника Рафаэля представляет собой объективный и поддающийся количественной оценке.