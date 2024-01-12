Ученые обнаружили существенный недостаток искусственного интеллекта

Как оказалось, искусственный интеллект не может столь эффективно распознавать грамматические ошибки, как это способен делать человек.

ИИ не может справиться с грамматическими ошибками

К такому выводу пришли ученые Берлинского университета имени Гумбольдта, Автономного университета Барселоны (UAB) и Каталонского института исследований и перспективных исследований.

По словам ученых, люди распознают грамматические ошибки в предложении, в то время как искусственный интеллект (ИИ) этого не делает.

Для проведения этого эксперимента использовали два чата GPT3 и ChatGPT на основе GP3.5.

Людям и ИИ задавали очень простой вопрос: "Есть ли это предложение грамматически правильным?"

Люди отвечали правильно, в то время как языковые модели давали много неправильных ответов.

Как утверждают авторы исследования, приложения ИИ в основном используют стандартную стратегию ответа "да", поскольку не знают правильного ответа на вопросы.

Результат удивляет, поскольку эти системы "обучаются" на основе того, что грамматически правильно в языке, а что — нет, — выступила с комментарием по этому поводу научная сотрудница Виттория Дентелла. Поделиться

Фото: unsplash.com

Почему ИИ провалил грамматический тест

Ученые обращают внимание на то, что между людьми и искусственным интеллектом существует двойное несоответствие.

Что важно понимать, люди не имеют доступа к "негативным доказательствам", однако ИИ не удается заметить простые грамматические ошибки, тогда как люди их видят сразу.

По словам Виттории Дентелла, результаты их эксперимента указывают на то, что нужно серьезно поразмышлять над тем, действительно ли искусственный интеллект имеет языковые навыки, подобные человеческим.