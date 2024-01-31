ШІ не оминув увагою перший за тривалий час поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Хто може перемогти в бою Усик— Фʼюрі за версією ШІ

Бій Усик — Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Суперкомп'ютер Betsie спрогнозував переможця головної події року в боксі. Шанси "Циганського Короля" виглядають кращими — 52% імовірності перемоги.

Натомість на потенційний успіх Усика машина заклала 44%. Непопулярний у боксі підсумок із нічиєю малоймовірний (лише 4%).

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.