Він не жарт. Відомий тренер озвучив свого фаворита в бою Усик-Фʼюрі

Колишній тренер Енді Руїса Менні Роблес висловився щодо поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі, які зійдуться в рингу за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Тренер навзав свого фаворита в бою Усик-Фʼюрі

Енді Руїса Менні Роблес вважає, що Усик фаворит, адже у своєму останньому бою Тайсон показав жахливий виступ — роздільним рішенням суддів переміг бійця з ММА.

Це буде чудовий бій. Але, як кажуть, ти настільки хороший, наскільки хорошим був твій останній поєдинок. Я вірю, що наразі в Усика є перевага, – зауважив тренер. Поширити

Ми всі бачили останній бій Ф’юрі. Він вийшов не в найкращій своїй формі, недооцінив суперника. Я думаю, що ми всі це зробили. Ми всі вважали, що Ф’юрі чекає легка прогулянка, але цього не сталося. Тепер йому потрібно зібратися, повернутися в зал і вийти на бій в оптимальній формі, тому що Усик — це не жарт, — сказав Роблес в інтерв'ю. Поширити

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.