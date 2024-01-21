Він не жарт. Відомий тренер озвучив свого фаворита в бою Усик-Фʼюрі

Колишній тренер Енді Руїса Менні Роблес висловився щодо поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі, які зійдуться в рингу за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Тренер навзав свого фаворита в бою Усик-Фʼюрі
Енді Руїса Менні Роблес вважає, що Усик фаворит, адже у своєму останньому бою Тайсон показав жахливий виступ — роздільним рішенням суддів переміг бійця з ММА.
Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій
Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.
Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.
Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.
Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.
Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.
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