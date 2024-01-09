Усик показав тренування удару для перемоги над Фʼюрі — відео

Український боксер Олександр Усик продовжує готуватися до протистояння за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Його суперником стане Тайсон Ф'юрі.

Як український боксер готується до бою з Фʼюрі

Олександр Усик продемонстрував, як відпрацьовує удари перед боєм.

Цього разу Олександр опублікував відео, на якому жонглює важкими гантелями. Українець як мінімум 12 разів підкинув снаряди та впіймав їх, зберігши при цьому можливість рухатися та завдавати ударів.

Такі тренування підвищують витривалість Олександра Усика та роблять його удари сильнішими.

Експерти вже говорили про те, що в бою проти Ф'юрі українець багато рухатиметься і битиме по корпусу британця. Кожен такий удар повинен завдавати шкоди супернику.

Усик VS Ф'юрі. Що відомо про довгоочікуваний бій

Поєдинок зірок боксу відбудеться уже 17 лютого в Саудівській Аравії.

Це буде масштабний бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Що важливо розуміти, переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

Не можна також не згадати про те, що ані українець, ані британець досі не програвали на професійному рингу.

Олександр виграв кожний із 21-го своїх боїв, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.