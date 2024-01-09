Усик показал тренировку удара для победы над Фьюри – видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к противостоянию за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Его соперником станет Тайсон Фьюри.

Как украинский боксер готовится к бою с Фьюри

Александр Усик продемонстрировал, как отрабатывают удары перед боем.

На этот раз Александр опубликовал видео, на котором жонглирует тяжелыми гантелями. Украинец как минимум 12 раз подбросил снаряды и поймал их, сохранив при этом возможность двигаться и наносить удары.

Такие тренировки повышают выносливость Александра Усика и делают его удары сильнее.

Эксперты уже говорили о том, что в бою против Фьюри украинец будет много двигаться и бить по корпусу британца. Каждый такой удар должен наносить урон сопернику.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.