Усик показал тренировку удара для победы над Фьюри – видео

Украинский боксер Александр Усик продолжает готовиться к противостоянию за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Его соперником станет Тайсон Фьюри.
Как украинский боксер готовится к бою с Фьюри
Александр Усик продемонстрировал, как отрабатывают удары перед боем.
На этот раз Александр опубликовал видео, на котором жонглирует тяжелыми гантелями. Украинец как минимум 12 раз подбросил снаряды и поймал их, сохранив при этом возможность двигаться и наносить удары.
Такие тренировки повышают выносливость Александра Усика и делают его удары сильнее.
Эксперты уже говорили о том, что в бою против Фьюри украинец будет много двигаться и бить по корпусу британца. Каждый такой удар должен наносить урон сопернику.
Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое
Поединок звезд бокса состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.
Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.
Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.
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