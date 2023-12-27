Боксер-чемпион Рой Джонс дал совет Усику по поводу боя с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс советует Александру Усику отправить Тайсона Фьюри в серию нокдаунов или нокаут. Иначе украинец не сможет выиграть сражение.
Культовый боксер Рой Джонс дал прогноз боя Усика с Фьюри
Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) ).
Джонс назвал Усика "сложнее малым, чем большинство ребят вокруг".
О Фьюри Джонс сказал, что тот падал семь раз за свою карьеру, но каждый раз поднимался и это говорит о многом.
Рой Джонс дал совет Александру Усику на бой с Фьюри:
Фроч назвал своего фаворита боя
Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о предстоящем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри 17 февраля 2024 года. По его мнению важен психологический фактор .
Эксперт считает, что преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит Цыганского короля на психологическом уровне.
По мнению эксчемпиона, Фьюри с трудом сбрасывает вес и выглядит немотивированным. В поединке с Нганну он казался озадаченным.