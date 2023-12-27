Боксер-чемпион Рой Джонс дал совет Усику по поводу боя с Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс советует Александру Усику отправить Тайсона Фьюри в серию нокдаунов или нокаут. Иначе украинец не сможет выиграть сражение.

Культовый боксер Рой Джонс дал прогноз боя Усика с Фьюри

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс сделал прогноз на бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) ).

Я буду честен с вами, мне нравятся оба бойца. Оба – мои друзья, и я не могу сказать, кто из них будет обязательно доминировать. По привычке, хороший большой парень обычно побеждает хорошего маленького парня, но усик немного другой. Поделиться

Джонс назвал Усика "сложнее малым, чем большинство ребят вокруг".

Что касается недостатков Усика, то у него нет взрывной силы ударов. И это криптонит для Фьюри, потому что Франсис Нганну обладает взрывной силой и смог его свергнуть. У Деонтея Уайлдера она тоже была, и он несколько раз смог его отправить на конвас. Поделиться

О Фьюри Джонс сказал, что тот падал семь раз за свою карьеру, но каждый раз поднимался и это говорит о многом.

Чтобы свергнуть его, нужна большая взрывная сила, но крузервейт со взрывной силой может это сделать, потому что Джон Каннингем это делал. Поделиться

Рой Джонс дал совет Александру Усику на бой с Фьюри:

Усик должен свергнуть его, но сможет ли сделать так, чтобы Фьюри не поднялся? Этого никто еще не делал. Сможет ли Усик отправить Тайсона в нокдаун несколько раз и победить досрочно? Если Усик не сможет его свергнуть, я не вижу, как он выиграет бой. Поделиться

Фроч назвал своего фаворита боя

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о предстоящем поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри 17 февраля 2024 года. По его мнению важен психологический фактор .

Эксперт считает, что преимущество на стороне украинца, ведь он превосходит Цыганского короля на психологическом уровне.

2024 год будет невероятным годом. Надеюсь, что уже скоро его украшением станет бой Фьюри и Усика. В этом поединке я выбираю Александра из-за психологического состояния Фьюри, – сказал Фроч. Поделиться

По мнению эксчемпиона, Фьюри с трудом сбрасывает вес и выглядит немотивированным. В поединке с Нганну он казался озадаченным.