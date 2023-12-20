Фьюри показал соперника для тренировок накануне боя с Усиком – фото

Боксер-вундеркинд Мозес Итаума стал первым тренировочным соперником британского боксера Тайсона Фьюри перед поединком с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Что известно о тренировочном сопернике Фьюри
18-летний Мозес Итаума стал первым спарринг-партнером "Цыганского Короля". Непобедимый вундеркинд успел провести семь боев на профессиональном уровне, пять из которых завершил нокаутами.
Итаума по габаритам похож на Усику. Его рост составляет 198 см, а размах рук – 200 см. А характеристики украинца почти идентичны – 198 см, 198 см. Разница между спарринг-партнером и будущим соперником Фьюри только в весе. Юный британец тяжелее почти на 10 кг.
Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое
Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.
Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.
Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.
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