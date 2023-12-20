Фьюри показал соперника для тренировок накануне боя с Усиком – фото
Категория
Спорт
Дата публикации

Фьюри показал соперника для тренировок накануне боя с Усиком – фото

Фьюри
Читати українською
Источник:  online.ua

Боксер-вундеркинд Мозес Итаума стал первым тренировочным соперником британского боксера Тайсона Фьюри перед поединком с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Что известно о тренировочном сопернике Фьюри

18-летний Мозес Итаума стал первым спарринг-партнером "Цыганского Короля". Непобедимый вундеркинд успел провести семь боев на профессиональном уровне, пять из которых завершил нокаутами.

Итаума по габаритам похож на Усику. Его рост составляет 198 см, а размах рук – 200 см. А характеристики украинца почти идентичны – 198 см, 198 см. Разница между спарринг-партнером и будущим соперником Фьюри только в весе. Юный британец тяжелее почти на 10 кг.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик против Фьюри. Отец британца поделился своим прогнозом на бой
Джон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Будущий противник Усика Фьюри заплатит 100 тыс фунтов штрафа
Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Культовый боксер-чемпион дал советы Усику по поводу поединка с Фьюри
Эвандер Голифилд

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.