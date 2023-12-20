Фьюри показал соперника для тренировок накануне боя с Усиком – фото

Боксер-вундеркинд Мозес Итаума стал первым тренировочным соперником британского боксера Тайсона Фьюри перед поединком с украинцем Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Что известно о тренировочном сопернике Фьюри

18-летний Мозес Итаума стал первым спарринг-партнером "Цыганского Короля". Непобедимый вундеркинд успел провести семь боев на профессиональном уровне, пять из которых завершил нокаутами.

Tyson Fury sparring with Moses Itauma today to prepare for the Oleksandr Usyk undisputed fight on Feb 17th… pic.twitter.com/yHrJHpJu9Q — Michael Benson (@MichaelBensonn) December 19, 2023

Итаума по габаритам похож на Усику. Его рост составляет 198 см, а размах рук – 200 см. А характеристики украинца почти идентичны – 198 см, 198 см. Разница между спарринг-партнером и будущим соперником Фьюри только в весе. Юный британец тяжелее почти на 10 кг.

Усик VS Фьюри. Что известно о долгожданном бое

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.

Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.