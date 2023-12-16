Культовый боксер-чемпион дал советы Усику по поводу поединка с Фьюри

Голифилд назвал слабые стороны Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Голифилд назвал слабые стороны владельца пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), которыми может воспользоваться в поединке украинец Александр Усик (21-0, 14 KO).

Слова легендарного боксера приводит Boxing Social.

Есть вещи, которые Фьюри не делает хорошо. Он не очень здорово сражается на ближней дистанции, но никто быстро не подходит к нему, чтобы наносить удары. Это будет видно, когда Фьюри подерется с Усиком. Поделиться

Александр – классный боец, но к тому же у него быстрые руки. Он может драться на ближней дистанции, поэтому вы увидите большие отличия. Чтобы побеждать все время, ты должен быть совершенным бойцом, – заметил Голифилд. Поделиться

Отец Фьюри не считает фаворитом своего сына в бою с Усиком

Отец "Цыганского Короля" Джон Фьюри заявил, что не имеет однозначного фаворита в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира. По его мнению, судьба титула зависит от обоих боксеров.

"Цыганский Король" должен кардинально изменить свой подход. Если же этого не произойдет, уверен отец британца, то успех будет иметь Усик.

Буду первым с таким мнением. Тот, кто проведет лучшую работу, заслуженно победит. Если Усик подготовится лучше Тайсона, будет работать изо всех сил, делать все правильно, то победу одержит лучше, – рассказал Фьюри-старший. Поделиться

Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.

Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.