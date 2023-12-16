Культовый боксер-чемпион дал советы Усику по поводу поединка с Фьюри

Легенда бокса Эвандер Голифилд назвал слабые стороны владельца пояса WBC Тайсона Фьюри, которыми может воспользоваться в предстоящем бою украинец Александр Усик.
Голифилд назвал слабые стороны Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Эвандер Голифилд назвал слабые стороны владельца пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO), которыми может воспользоваться в поединке украинец Александр Усик (21-0, 14 KO).
Слова легендарного боксера приводит Boxing Social.
Отец Фьюри не считает фаворитом своего сына в бою с Усиком
Отец "Цыганского Короля" Джон Фьюри заявил, что не имеет однозначного фаворита в предстоящем поединке за титул абсолютного чемпиона мира. По его мнению, судьба титула зависит от обоих боксеров.
"Цыганский Король" должен кардинально изменить свой подход. Если же этого не произойдет, уверен отец британца, то успех будет иметь Усик.
Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.
Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-