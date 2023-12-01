Усик VS Фьюри. Известный боксер Валлин поделился своим прогнозом

По убеждению топового шведского боксера Отто Валлина, сейчас именно у Тайсона Фьюри есть все шансы на победу в поединке с Александром Усиком.
Валлин не верит в победу Усика
Несмотря на то, что шведский боксер считает украинского чемпиона отличным бойцом, он убежден, что Тайсон Фьюри смог подготовиться к поединку намного лучше.
Кроме того, он озвучил прогноз, что британец будет в гораздо лучшей форме и гораздо лучше подготовлен, чем был в поединке с Фрэнсисом Нганну.
Как уже упоминалось ранее, Тайсон Фьюри 28 октября одержал победу во время боя с бывшим чемпионом UFC Франсисом Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне.
А украинский чемпион в предыдущем поединке 26 августа смог победить британца Даниэля Дюбуа.
Усик VS Фьюри. Что известно про долгожданный бой
Поединок звезд бокса состоится уже 17 февраля в Саудовской Аравии.
Это будет масштабное сражение между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Что важно понимать, победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
Нельзя также не упомянуть, что ни украинец, ни британец до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге.
Александр выиграл каждый из 21 своих боев, а Тайсон победил в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-