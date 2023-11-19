Легендарный боксер Вордли озвучил свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Уже 17 февраля 2024 года состоится долгожданный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Непобедимый британский боксер Фабио Уордли откровенно признался, чего он ожидает от этого боя.
Усик VS Фьюри: кто может победить
Одним из первых своим прогнозом поделился боксер сверхтяжелого веса Фабио Вордли, который провел 17 официальных боев, в которых одержал все победы и только одну не нокаутом.
По убеждению спортсмена, больше всего шансов на победу имеет именно украинец, а не его земляк.
По словам британского боксера, если говорить о победителе, то он всегда предпочитает Александра Усика.
Что известно о бое Усика и Фьюри
Как уже упоминалось ранее, украинский и британский спортсмены смогли договориться о проведении боя только в сентябре. Тогда они подписали соответствующие договоры.
Что важно понимать, победитель "боя века" станет первым абсолютом в истории хевивейта, кто будет владеть сразу четырьмя чемпионскими поясами.
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