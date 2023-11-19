Легендарный боксер Вордли озвучил свой прогноз на бой Усик – Фьюри

Уже 17 февраля 2024 года состоится долгожданный поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Непобедимый британский боксер Фабио Уордли откровенно признался, чего он ожидает от этого боя.

Усик VS Фьюри: кто может победить

Одним из первых своим прогнозом поделился боксер сверхтяжелого веса Фабио Вордли, который провел 17 официальных боев, в которых одержал все победы и только одну не нокаутом.

По убеждению спортсмена, больше всего шансов на победу имеет именно украинец, а не его земляк.

Как соперники они очень разные. Есть очевидные моменты, где ребята могут ошибиться или показать свое первоклассное выступление. Когда понимаешь уровень оппонента и что для тебя означает бой с ним, это заставляет тебя тренироваться по-другому. Кроме того, обоим ребятам есть что доказывать, – объяснил свое видение Фабио Вордли. Поделиться

По словам британского боксера, если говорить о победителе, то он всегда предпочитает Александра Усика.

Может быть, люди не согласны со мной, но это мой выбор и всегда так было. Я сомневаюсь, что Фьюри может победить. Просто очень сложно делать ставку против Усика. Он всегда кажется достаточно хитрым и делает все, чтобы победить любого соперника, – отметил он. Поделиться

Что известно о бое Усика и Фьюри

Как уже упоминалось ранее, украинский и британский спортсмены смогли договориться о проведении боя только в сентябре. Тогда они подписали соответствующие договоры.

Предварительно поединок был назначен на 23 декабря. Но это было до боя Фьюри с Нганном. После боя команда британца начала настаивать на том, чтобы перенести поединок с Усиком на 2024 год. Поделиться

Что важно понимать, победитель "боя века" станет первым абсолютом в истории хевивейта, кто будет владеть сразу четырьмя чемпионскими поясами.