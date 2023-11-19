Легендарний боксер Вордлі озвучив свій прогноз щодо бою Усик – Ф'юрі

Уже 17 лютого 2024 року відбудеться довгоочікуваний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Непереможний британський боксер Фабіо Вордлі відверто зізнався, чого він очікує від цього бою.

Усик VS Ф'юрі: хто може перемогти

Одним з перших своїм прогнозом поділився боксер надважкої ваги Фабіо Вордлі, який провів 17 офіційних боїв, у яких здобув усі перемоги й тільки одну не нокаутом,

На переконання спортсмена, найбільше шансів на перемогу має саме українець, а не його земляк.

Як суперники вони дуже різні. Є очевидні моменти, де хлопці можуть помилитися чи показати свій першокласний виступ. Коли розумієш рівень опонента та, що для тебе означає бій з ним, це змушує тебе тренуватися по-іншому. Крім того, обом хлопцям є що доводити, - пояснив своє бачення Фабіо Вордлі. Поширити

За словами британського боксера, якщо говорити про переможця, то він завжди віддавав перевагу Олександру Усику.

Можливо, люди не згодні зі мною, але це мій вибір і завжди так було. Я маю сумнів, що Ф’юрі може перемогти. Просто дуже складно робити ставку проти Усика. Він завжди здається досить хитрим і робить все, щоб перемогти будь-якого суперника, – зазначив він. Поширити

Що відомо про бій Усика та Ф'юрі

Як уже згадувалося раніше, український та британський спортсмени змогли домовитися про проведення бою лише у вересні. Тоді вони підписали відповідні контракти.

Попередньо поєдинок призначили на 23 грудня. Але це було до бою Ф'юрі з Нганну. Після бою команда британця почала наполягати на тому, щоб перенести поєдинок із Усиком на 2024 рік. Поширити

Що важливо розуміти, переможець "бою століття" стане першим абсолютом в історії хевівейту, хто володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.