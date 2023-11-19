Легендарний боксер Вордлі озвучив свій прогноз щодо бою Усик – Ф'юрі

Уже 17 лютого 2024 року відбудеться довгоочікуваний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Непереможний британський боксер Фабіо Вордлі відверто зізнався, чого він очікує від цього бою.
Усик VS Ф'юрі: хто може перемогти
Одним з перших своїм прогнозом поділився боксер надважкої ваги Фабіо Вордлі, який провів 17 офіційних боїв, у яких здобув усі перемоги й тільки одну не нокаутом,
На переконання спортсмена, найбільше шансів на перемогу має саме українець, а не його земляк.
За словами британського боксера, якщо говорити про переможця, то він завжди віддавав перевагу Олександру Усику.
Що відомо про бій Усика та Ф'юрі
Як уже згадувалося раніше, український та британський спортсмени змогли домовитися про проведення бою лише у вересні. Тоді вони підписали відповідні контракти.
Що важливо розуміти, переможець "бою століття" стане першим абсолютом в історії хевівейту, хто володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.
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