Легендарний боксер Вордлі озвучив свій прогноз щодо бою Усик – Ф'юрі
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Легендарний боксер Вордлі озвучив свій прогноз щодо бою Усик – Ф'юрі

Фабіо Вордлі
Джерело:  online.ua

Уже 17 лютого 2024 року відбудеться довгоочікуваний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Непереможний британський боксер Фабіо Вордлі відверто зізнався, чого він очікує від цього бою.

Усик VS Ф'юрі: хто може перемогти

Одним з перших своїм прогнозом поділився боксер надважкої ваги Фабіо Вордлі, який провів 17 офіційних боїв, у яких здобув усі перемоги й тільки одну не нокаутом,

На переконання спортсмена, найбільше шансів на перемогу має саме українець, а не його земляк.

Як суперники вони дуже різні. Є очевидні моменти, де хлопці можуть помилитися чи показати свій першокласний виступ. Коли розумієш рівень опонента та, що для тебе означає бій з ним, це змушує тебе тренуватися по-іншому. Крім того, обом хлопцям є що доводити, - пояснив своє бачення Фабіо Вордлі.

За словами британського боксера, якщо говорити про переможця, то він завжди віддавав перевагу Олександру Усику.

Можливо, люди не згодні зі мною, але це мій вибір і завжди так було. Я маю сумнів, що Ф’юрі може перемогти. Просто дуже складно робити ставку проти Усика. Він завжди здається досить хитрим і робить все, щоб перемогти будь-якого суперника, – зазначив він.

Що відомо про бій Усика та Ф'юрі

Як уже згадувалося раніше, український та британський спортсмени змогли домовитися про проведення бою лише у вересні. Тоді вони підписали відповідні контракти.

Попередньо поєдинок призначили на 23 грудня. Але це було до бою Ф'юрі з Нганну. Після бою команда британця почала наполягати на тому, щоб перенести поєдинок із Усиком на 2024 рік.

Що важливо розуміти, переможець "бою століття" стане першим абсолютом в історії хевівейту, хто володітиме одразу чотирма чемпіонськими поясами.

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