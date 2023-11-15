Щоб порадувати українців. Усик анонсував плани провести бій у Києві — відео

Український чемпіон WBO, WBA та IBF Олександр Усик поділився планами щодо проведення бою у Києві після закінчення війни.
Усик планує бій у Києві
Також Усик висловив вдячність захисникам України і розповів, що спілкування з ними мотивує його.
Нагадаємо, що востаннє Усик провів бій в Україні в 2015-му році. Поєдинку на "Олімпійському" у нього ніколи не було.
Бій Усика з Ф’юрі
Історичний поєдинок мав відбутися 23 грудня в Саудівській Аравії, проте за новою домовленістю боксери, ймовірно, зустрінуться 17 лютого 2024 року.
Українець та британець підписали контракт на проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті у вересні.
Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.
Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.
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