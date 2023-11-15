Щоб порадувати українців. Усик анонсував плани провести бій у Києві — відео
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Спорт
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Щоб порадувати українців. Усик анонсував плани провести бій у Києві — відео

Олександр Усик
Джерело:  TNT Sports Boxing

Український чемпіон WBO, WBA та IBF Олександр Усик поділився планами щодо проведення бою у Києві після закінчення війни.

Усик планує бій у Києві

Зараз ми не можемо цього зробити, тому що в нашій країні йде війна. Але після нашої перемоги я обов’язково організую поєдинок на "Олімпійському" в Києві для того, щоб порадувати свою рідну публіку і кожного українця, який прийде на стадіон.

Також Усик висловив вдячність захисникам України і розповів, що спілкування з ними мотивує його.

Особисто для мене хлопці, які захищають нашу країну, є великою мотивацією, і я їм вдячний. Коли я їм дзвоню, бачу їхні обличчя, бачу їхню усмішку, вони кричать: "Так, перемога!". Частково моя перемога - це також їхня перемога. Коли я займаюся боксом і виграю – виграє вся моя країна і всі люди, які вболівають за мене.

Нагадаємо, що востаннє Усик провів бій в Україні в 2015-му році. Поєдинку на "Олімпійському" у нього ніколи не було.

Бій Усика з Ф’юрі

Історичний поєдинок мав відбутися 23 грудня в Саудівській Аравії, проте за новою домовленістю боксери, ймовірно, зустрінуться 17 лютого 2024 року.

Українець та британець підписали контракт на проведення бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті у вересні.

Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.

Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.

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