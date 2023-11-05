Бій перенесено. В Усика підтвердили нові терміни поєдинку проти Ф'юрі
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Бій перенесено. В Усика підтвердили нові терміни поєдинку проти Ф'юрі

Олександр Усик
Джерело:  iFL TV

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися. Наступну дату мають оголосити наступного тижня.

Бій Усика з Ф'юрі перенесено

Красюк сказав, що домовленість про бій 23 грудня підписали обидві сторони.

Але ми вже деякий час займаємось боксом і знаємо, що якщо боєць не готовий і не бажає виходити на ринг – ти не можеш підштовхнути його, він ніколи цього не зробить. Але весь світ чекає великого бою, тому ми повинні бути гнучкими.

Промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика додав, що Усик не буде битися 23 грудня.

Бій перенесено на початок 2024-го, ось так ми вчинили. Тож зараз Усик знімає всі відео, проводить зйомки для майбутнього бою і повертається до свого тренувального табору в Іспанії. Якщо все буде в порядку, то наступного тижня про щось буде оголошено. Тому раніше наступного тижня я не хочу… Скажімо так, це буде не добре, якщо я оголошу про щось раніше наступного тижня.

Де пройде бій Усика з Ф'юрі

Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.

Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.

Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.

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