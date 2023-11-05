Бій перенесено. В Усика підтвердили нові терміни поєдинку проти Ф'юрі

Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, підтвердив, що терміни поєдинку його підопічного проти Тайсона Ф'юрі змінилися. Наступну дату мають оголосити наступного тижня.
Бій Усика з Ф'юрі перенесено
Красюк сказав, що домовленість про бій 23 грудня підписали обидві сторони.
Промоутер чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика додав, що Усик не буде битися 23 грудня.
Де пройде бій Усика з Ф'юрі
Нагадаємо, що бій між володарем титулу WBC британцем Тайсоном Ф’юрі та Олесандром Усиком має пройти у у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
Інсайдер ESPN Майк Коппінджер вважає, що бій пройде у лютому 2024 року.
Від часу укладення контракту про бій, Ф'юрі здобув надважку перемогу над зіркою змішаних єдиноборств та новачком у боксі Франсісом Нганну завдяки рішенню суддів.
Наслідки цього бою вплинули на терміни поєдинку Усика проти Ф'юрі.
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