Усик може погодитися на перенесення поєдинку з Ф'юрі. Але за однієї умови

Український чемпіон і легенда боксу Олександр Усик налаштований повернутись на ринг 23 грудня, Але рішення атлетичних комісій зі здоров'я британця Тайсона Ф'юрі можуть внести корективи до його планів.

Усик може піти назустріч Ф'юрі

Об'єднаний чемпіон Олександр Усик готовий погодитися на перенесення бою з Тайсоном Ф'юрі, якщо будуть доведені його травми після поєдинку проти Френсіса Нганну.

Усик хоче провести двобій 23 грудня, але рішення атлетичних комісій зі здоров'я британця можуть усе змінити.

Про це в інтерв'ю talkSport заявив промоутер Усика Олександр Красюк.

За його словами, він і його клієнт зацікавлені в тому, щоб Ф'юрі вийшов на бій за звання абсолютного чемпіона світу у своїй найкращій формі, адже це допоможе провести справді фантастичне шоу.

Усик хоче битися 23 грудня. Ми організували тренувальний табір в Іспанії. Його заточено під 23 грудня. Ми не погоджувалися на перенесення, але якщо Ф'юрі справді травмований, що ми можемо зробити? Ми не хотіли б перемагати суботню версію Ф'юрі. Це не принесе жодної користі. Ми хочемо, щоб Ф'юрі був у найкращій формі. Це те, що ми хочемо бачити, тому що ми думаємо не лише про пояси. Ми намагаємося створювати історію, і історія має бути видовищною, – сказав Красюк. Поширити

Раніше стало відомо, що Тайсону загрожує позов на 240 мільйонів доларів у разі відмови від проведення бою з Усиком 23 грудня.

Промоутер Ф'юрі назвав новий дедлайн поєдинку

Промоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що бій британця з Олександром Усиком відбудеться, скоріш за все, на початку 2024 року, а не 23 грудня, як було узгоджено раніше.

Усик та Ф'юрі наприкінці вересня 2023 року офіційно оголосили про проведення поєдинку, але не назвали його точної дати. Пізніше промоутери боксерів попередньо узгодили бій на 23 грудня, втім, офіційного анонсу вони не зробили.

Після поєдинку Ф'юрі з Франсісом Нганну, який відбувся в Саудівській Аравії у ніч проти неділі, 29 жовтня, Олександр Усик піднявся на ринг та влаштував своєрідну дуель поглядів з британцем. Боксери підтвердили намір провести бій, а Усик заявив, що вони "повернуться на цей ринг 23 грудня".

Втім, промоутер Ф'юрі Френк Воррен після бою з Нганну повідомив, що поєдинок з Усиком навряд чи відбудеться 23 грудня, оскільки Тайсону потрібно більше часу на підготовку. За словами Воррена, бій пройде на початку наступного року.

Є кілька речей, які залежать від бажань Тайсона. Усик вийшов на ринг, контракт на бій підписано, ми збиралися провести його 23 грудня, але сумніваюся, що це станеться. Поширити

Нагадаємо, Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. При цьому англієць у третьому раунді побував у нокдауні.