Усик та Ф’юрі провели битву поглядів після бою британця з Нганну — відео

Український боксер Олександр Усик зустрівся з британцем Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсіса Нганну.

Українець та британець зустрілися на рингу

Чемпіони світу з боксу у суперважкій вазі – Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі – уперше зустрілися в рингу після оголошення про їх домовленість щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу. Сталося це в Саудівській Аравії, після бою Ф'юрі проти Френсіса Нганну.

Після оголошення результату на ринг до Тайсона Ф'юрі піднявся український боксер Олександр Усик, який провів увесь бій поруч з рингом та стежив за поєдинком. Усик прибув до Саудівської Аравії заздалегідь та ще перед боєм зустрічався з Ф'юрі.

Побачимося 23 грудня, я пішов спати, – коротко відповів Усик на запитання журналіста, чи справді об'єднавчий поєдинок відбудеться ще цьогоріч, після битви поглядів. Поширити

Зустріч в рингу Усик – Ф'юрі уже після бою британця була своєрідною дуеллю поглядів, адже наступний поєдинок боксери мають провести між собою. У вересні Ф'юрі та Усик підписали контракт на чемпіонський бій за звання "абсолюта" у суперважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі підтвердив, що бій проти Усика відбудеться наступним. Однак британець не підтвердив дату самого поєдинку. Також Френк Уоррен, промоутер Ф'юрі не назвав конкретну дату.

Очікувалося, що оголошення дати бою Усик – Ф'юрі відбудеться після поєдинку Ф'юрі проти Нганну.

Олександр Усик у свою чергу заявив, що він готовий битися і побачиться з Тайсоном Ф'юрі 23 грудня – саме цю дату називали ймовірною для проведення бою.

Що відомо про бій Усика проти Ф'юрі

29 вересня чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі і володар титулів WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик підписали контракт на проведення поєдинку.

Найбільший бій у світовому боксі пройде на арені Kingdom Arena.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу 23 грудня. Це буде перший подібний поєдинок за 24 роки. Він пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Ф'юрі та Усик не могли погодити проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі кілька місяців.