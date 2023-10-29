Усик и Фьюри провели битву взглядов после боя британца с Нганну – видео

Украинский боксер Александр Усик встретился с британцем Тайсоном Фьюри после тяжелой победы последнего над бойцом смешанных искусств Фрэнсиса Нганну.

Украинец и британец встретились на ринге

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе – Александр Усик и Тайсон Фьюри – впервые встретились в ринге после объявления об их договоренности по бою за звание абсолютного чемпиона мира. Произошло это в Саудовской Аравии, после боя Фьюри против Фрэнсиса Нганну.

После объявления результата на ринг в Тайсон Фьюри поднялся украинский боксер Александр Усик, проведший весь бой рядом с рингом и следивший за поединком. Усик прибыл в Саудовскую Аравию заранее и перед боем встречался с Фьюри.

Увидимся 23 декабря, я пошел спать, – коротко ответил Усик на вопрос журналиста, действительно ли объединительный поединок состоится еще в этом году, после битвы взглядов. Поделиться

Встреча в ринге Усик-Фьюри уже после боя британца была своеобразной дуэлью взглядов, ведь следующий поединок боксеры должны провести между собой. В сентябре Фьюри и Усик подписали контракт на чемпионский бой за звание "абсолюта" в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри подтвердил, что бой против Усика состоится следующим. Однако британец не подтвердил дату самого поединка. Также Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, не назвал конкретную дату.

Ожидалось, что объявление даты боя Усик – Фьюри состоится после поединка Фьюри против Нганну.

Александр Усик в свою очередь заявил, что он готов сразиться и увидится с Тайсоном Фьюри 23 декабря – именно эту дату называли вероятной для проведения боя.

Что известно о бое Усика против Фьюри

29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на проведение поединка.

Наибольшее сражение в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena.

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 23 декабря. Это будет первый подобный поединок через 24 года. Он пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе несколько месяцев.