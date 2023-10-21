Бой за абсолютного чемпиона мира. Стала известна окончательная дата поединка Усика и Фьюри

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 23 декабря. Это будет первый подобный поединок за 24 года.
Когда состоится бой Усика и Фьюри
В интервью Boxing King Media менеджер Фьюри Спенсер Браун рассказал о дате проведения боя.
Он добавил, что это будет бой целого поколения, поскольку такого вида поединка не произойдет в следующие 20 лет и не было в предыдущие 20 лет.
Напомним, что бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
28 октября у Фьюри будет бой с Франсисом Нганну. Усик уже провел свою защиту титула в августе, одолев британца Даниэля Дюбуа.
Как Усик готовится к бою
Чемпион WBO, WBA, IBO, IBF на YouTube-канале USYK17 рассказал, что ему понадобится не менее 14 недель, чтобы подготовиться к Фьюри.
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