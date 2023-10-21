Бой за абсолютного чемпиона мира. Стала известна окончательная дата поединка Усика и Фьюри
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Бой за абсолютного чемпиона мира. Стала известна окончательная дата поединка Усика и Фьюри

Александр Усик
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Источник:  Boxing News

Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 23 декабря. Это будет первый подобный поединок за 24 года.

Когда состоится бой Усика и Фьюри

В интервью Boxing King Media менеджер Фьюри Спенсер Браун рассказал о дате проведения боя.

Прошлым вечером я разговаривал с его [Усика] руководством, Фрэнк и Джордж Уоррен тоже. Мы идем по полной вперед к 23 декабря.

Он добавил, что это будет бой целого поколения, поскольку такого вида поединка не произойдет в следующие 20 лет и не было в предыдущие 20 лет.

Напомним, что бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

28 октября у Фьюри будет бой с Франсисом Нганну. Усик уже провел свою защиту титула в августе, одолев британца Даниэля Дюбуа.

Как Усик готовится к бою

Чемпион WBO, WBA, IBO, IBF на YouTube-канале USYK17 рассказал, что ему понадобится не менее 14 недель, чтобы подготовиться к Фьюри.

Я не могу сказать, что все хорошо. Но я в порядке. Некоторые раны, старые травмы следует залечить. Всё под контролем. Я тренируюсь каждый день. Но мне нужно 14 недель моего лагеря. Первые четыре недели я выполняю работу, которая помогает мне подготовиться к тренировочному лагерю. Затем я упорно работаю следующие 12 недель.

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