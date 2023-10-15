Взмахну как каплю дождя с плеча. Фьюри сделал новое заявление о бое с Усиком

Дерзкий британец уверен в своей легкой победе над украинским боксером.

Что сказал Фьюри о бое с Усиком

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри ответил на вопрос, состоится ли его бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком в декабре.

Не особо переживаю Усика сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если буду целым и без травм, буду как Донки Конг (выдуманная горилла из игровой вселенной Nintendo – ред.) – тогда доберусь до этого малыша. Взмахну его как каплю дождя с плеча. Поделиться

К бою с Нганну готовлюсь уже 12 недель. Обычно лагерь длится 5-6 недель, но был вне ринга с декабря. Сбросил что-то около 68 кг за 4 недели, просто соблюдая диету, – сказал Фьюри. Поделиться

Что известно о бое Усика против Фьюри

29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на проведение поединка.

Наибольшее сражение в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena. Официальную дату поединка и дополнительную информацию обещают объявить в ближайшее время.

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщает, что бой состоится в Саудовской Аравии в конце декабря или январе.

Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе несколько месяцев.

Известно, что Усик требовал, что в случае его победы гонорар распределили в соотношении 70 на 30 в его пользу, Фьюри же настаивает на пропорции 50 на 50.

А в случае своей победы, Фьюри тоже хочет 70 на 30 в свою пользу.

Сообщалось, что Усик согласился на все условия Фьюри, но тот выдвигал новые требования.