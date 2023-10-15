Взмахну как каплю дождя с плеча. Фьюри сделал новое заявление о бое с Усиком

Дерзкий британец уверен в своей легкой победе над украинским боксером.
Что сказал Фьюри о бое с Усиком
Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри ответил на вопрос, состоится ли его бой с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком в декабре.
Что известно о бое Усика против Фьюри
29 сентября чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик подписали контракт на проведение поединка.
Наибольшее сражение в мировом боксе пройдет на арене Kingdom Arena. Официальную дату поединка и дополнительную информацию обещают объявить в ближайшее время.
Инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщает, что бой состоится в Саудовской Аравии в конце декабря или январе.
Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе несколько месяцев.
Известно, что Усик требовал, что в случае его победы гонорар распределили в соотношении 70 на 30 в его пользу, Фьюри же настаивает на пропорции 50 на 50.
А в случае своей победы, Фьюри тоже хочет 70 на 30 в свою пользу.
Сообщалось, что Усик согласился на все условия Фьюри, но тот выдвигал новые требования.
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